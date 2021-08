Peste 120 de lăicere tradiţionale vechi, expuse în cadrul unui festival al covorului organizat în satul Gaidar

Peste 120 de lăicere tradiţionale vechi au fost expuse în cadrul unui festival al covorului organizat în satul Gaidar din raionul Ceadîr-Lunga. Localnicii spun că sunt mândri că păstrează tradițiile transmise din străbuni.Nina Capsamun are 67 de ani şi este conducătoarea unui ansamblu local. Femeia a venit la festival cu şapte covoare, toate de dimensiuni, culori şi cu ornamente diferite. Pe toate însă predomină un simbol local, trandafirul, considerată floarea dragostei."Sunt mai mult figuri geometrice şi au aşa flori, de la covoarele moldoveneşti au fost preluate.Cel mai vechi e acolo mai sus. El e din anul 1934."Această doamnă spune că ţese covoare de mai bine de 13 ani. De-a lungul timpului, ea a devenit atât de dibace, încât poate face unele detalii chiar şi ochii închişi."Nu este deloc greu. Luăm totul de la zero, instalăm utilajul şi trecem la treabă. Pe timpuri vindeam covoare şi aşa ne-am construit casa. Avem nevoie de lână și aţă, pe care trebuie să o colorăm."Oaspeţii festivalului au avut parte nu doar de un program artistic divers. Ei au participat şi la diferite master classuri unde au învăţat tehnici locale de croşetare. Cei mai entuziasmaţi au fost copii."Pe acestea eu singură le fac, un master class al covoarelor noastre tradiţionale. E lucru manual, azi aceste covoare sunt la modă. Îmi place ceea ce fac. Oamenii le cumpără le folosesc pe scaunele din maşină, copiilor la şcoală pe scaun. Şi designeri am avut care au cumpărat aceste covoraşe. ""Noi facem un covor pe care poţi să te aşezi. Mi-au explicat cum se face. Nu este chiar atât de greu."Vizitatorii festivalului au rămas încântaţi de cele văzute."Suntem mândri de localitatea noastră, localnicii sunt foarte primitori, muncitori. Covoarele sunt foarte frumoase. Femeile noastre au mâini de aur.""Şi mie mi-a plăcut mult acest festival. Este foarte interesant. Sunt pentru prima dată la acest festival. Şi covoarele şi oamenii de aici, totul mi-a plăcut."Galina Capsamun secretara consiliului sătesc din Gaidar:"Arta covorului, este una din cele mai importante îndeletniciri pe care o practică femeile din Gaidar. A fost o metodă de a face bani. Oamenii trăiau din aceşti bani, şi-au făcut case, așa că noi am decis că nu trebuie să uităm tradiţiile."Festivalul covorului găgăuz a ajuns la cea de-a opta ediţie.