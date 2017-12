Peste 12 mii de răvaşe au ajuns la Academia Moşului. Ce îşi doresc copiii de sărbători

Îşi doresc un leu sau o girafă vie, să ajungă în cosmos sau părinţii să le dăruiască un frăţior ori o surioară.

Sunt unele dintre cele mai inedite dorinţe din scrisorile care au ajuns în acest an la Academia lui Moş Crăciun de la copiii din toată ţara. Până în prezent au fost numărate în jur de 12.500 de răvaşe. Organizatorii susţin că toate scrisorile vor primi neapărat un răspuns.



"Scrie o fetiţă de nouă ani pe nume Cristiana, care doreşte ... cadouri deosebite şi o întâlnire cu Moş Crăciun, organizăm", a spus Moș Crăciun.



Şi în acest an, Academia lui Moş Crăciun a fost surprinsă de dorinţele năstruşnice, dar şi de creativitatea copiilor.



"Toate scrisorile ajung la urechea lui Moş Crăciun, toate. Sunt şi ieşite din comun, care vrea să plece în cosmos. Ne scriu copii că îşi doresc frăţiori, feţiţe, dar asta eu cred că mai mult e în adresa părinţilor. Fiecare are în familie Moş Crăciun al său în privinţa asta", a spus Moș Crăciun.



Pentru a reuşi să citească şi să ofere răspunsuri, în ajutor lui Moş Crăciun, îi vin cei 40 de crăciunei şi crăciuniţe.



"Sunt scrisori în care copii îşi doresc animale destul de exotice, cum ar fi un leu, panda, girafe, elefanţi. Le răspundem că posibil o să primească acest cadou, dar nu este o posibilitate foarte mare", a spus crăciunița.



Moşul a primit răvaşe şi de la maturi. Multe scrisori conţin mesaje emoţionante. Mai ales, cele scrise de copii bolnavi, sau de cei din familii sărace.



"Când citeşti scrisorile, sau pur şi simplu te uiţi la ele, nu poţi să fii calm sau să fii indiferent, deodată simţi ceva în interiorul tău. Când am citit, de multe ori chiar am plâns", a spus o crăciuniță.



Cei cu suflet mare se pot implica în proiect ca să îndeplinească o parte din dorinţele

expeditorilor. Organizatorii spun că numărul celor dispuşi să ofere ajutor este în continuă creştere.



"Se adresează la noi şi vor să ajute copii care ne scriu dorinţele lor, dar anume din familiile vulnerabile. Lemne, rechizite şcolare, îmbrăcăminte, sănătate părinţilor care îi îngrijesc. Se găsesc copii sau şi maturi, care sunt bolnavi, care îşi doresc ca operaţia lor să treacă foarte bine, ca să poată trăi mai departe", a spus coordonatorul proiect, "Academia lui Moş Crăciun", Silvia Braduțan.



Acţiunea "Primește o scrisoare de la Moș Crăciun” a fost lansată în perioada 5-22 decembrie de

"Academia lui Moș Crăciun” în colaborare cu ”Poșta Moldovei”. Anul trecut, au fost recepţionate în jur de 14.000 de scrisori.