Peste 1.000 de oameni s-au înghesuit la o benzinărie ca să simtă „mireasma” unei „flori-cadavru”

Peste 1.000 de oameni s-au îngrămădit la o benzinărie abandonată din San Francisco Bay pentru a simți „mireasma” unui exemplar de „floare-cadavru”, al cărei miros a fost comparat cu cel pe care îl are carnea putrezită, scrie digi24.ro.

Solomon Leyva, proprietarul unei sere din Alameda, care se ocupă de plante foarte rare, a postat pe o rețea socială detalii și imagini cu amorphophallus titanum. Când a văzut interesul mare pentru floarea uriașă, a decis să le arate și altora planta care tocmai înflorise în pepiniera lui, relatează The Guardian.

Astfel, la începutul acestei săptămâni, Leyva a dus floarea la clădirea abandonată, unde curioșii au fost invitați să o admire și să-i simtă mirosul. El a crezut că se vor găsi câțiva amatori, însă oamenii au venit în valuri, toată ziua, potrivit San Francisco Chronicle.

Leyva s-a așezat relaxat pe un scaun de camping la vechea benzinărie și a răspuns cu răbdare la toate întrebările. A estimat că, până la ora 16:00, cel puțin 1200 de oameni au venit să vadă floarea.

Himanshu şi Sayali Jain şi-au adus fiul în vârstă de trei ani după ce au urmărit floarea pe reţelele sociale. „Am vrut doar să-i mulţumesc, pentru că am crezut că nu vom ajunge niciodată să o vedem”, a spus Sayali Jain.

Planta mirositoare este o adevărată curiozitate a naturii și atrage mulțimi ori de câte ori apare pe undeva.

Floarea-cadavru este extrem de rară, mai puțin de 1.000 de exemplare rămânând la ora actuală în sălbăticie, potrivit Grădinii Botanice a SUA. Poate crește până la 3 metri înălțime și înflorește o dată la un deceniu, timp în care își eliberează mirosul neobișnuit pentru a atrage polenizatori. Floarea începe să se ofilească după câteva zile.

Just that normal thing that happens in Alameda where a guy brings a corpse flower to an old empty gas station and half the city lines up to take a photo with it. pic.twitter.com/7EeaXy8t4K