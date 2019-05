Peste 1.000 de elevi vor fi notaţi cu 10 la examenul de BAC la limba străină

Foto: publika.md

Peste o mie de elevi din ţară vor fi notaţi cu 10 la examenul de bacalaureat la limba străină. Este vorba de cei care au susţinut examene cu recunoaştere internaţională la limbile străine. Numărul lor creşte semnificativ de la an la an.



Potrivit ministerului Educației, Culturii și Cercetării, în acest an sunt cu 220 de elevi mai mulţi faţă de 2018.



Datele arată că cei mai mulţi au obţinut nota 10 la limba engleză. Astfel, aproape 900 din ei vor fi scutiţi de examenul de bacalaureat la această disciplină. Şi 88 de tineri care au avut succes la limba franceză nu vor trebui să susţină proba. La limba germană, cu 10 din oficiu, vor fi notaţi 30 de elevi, iar la limba spaniolă 19.



Scutiţi de examenul de BAC la limba italiană vor fi doar şapte tineri. Sesiunea de bază a bacalaureatului se va desfășura în perioada 4 - 21 iunie.



În acest an, s-au înscris aproximativ 18 mii de candidați, dintre care aproape 2500 sunt restanțieri din anii precedenţi.



Rezultatele vor fi afişate în cele 92 de centre de bacalaureat în data de 26 iunie.