Peste 100 de copii din nordul țării au primit cadouri din partea moldovenilor stabiliţi în Irlanda

Crăciunul şi Revelionul înseamnă pentru unii mese bogate şi o mulţime de cadouri, dar pentru alţii, o adevărată încercare. Moldovenii care locuiesc în Irlanda au făcut un gest deosebit pentru familiile nevoiaşe din ţară: le-au trimis un camion de cadouri pe care le-au împărţit cu ajutorul organizaţiei "The Moldova Project". Copiii familiei Pascari din satul Suvorovca, raionul Fălești au primit darurile cu bucurie.



Acum un an, Prime a prezentat povestea tristă a familiei cu 11 copii, care avea nevoie de o locuinţă. Până la urmă, în afară de promisiunile fostului șef de stat, familia n-a primit nimic.



ADELA PASCARI, locuitoare din Suvorovca: "Au promis să cumpere o casă mai mare, mai aproape de orașul Bălți, deoarece copiii mei în mare parte sunt deja în oraș. Doar cu salariul soțulul nu putem trăi. Nicio schimbare, ne-au purtat prin Bălți, ne-au arătat o casă, a doua, a treia. Una era mică, alta era scumpă, asta a fost tot."



Au petrecut Anul Nou într-o locuinţă micuţă, unde, din lipsă de spațiu, membrii familiei Pascari sunt nevoiţi să ia masa pe rând.



ADELA PASCARI, locuitoare din Suvorovca: "Datorită oamenilor buni care ne susțin. Înainte de Anul Nou, ne-au trimis un pom de Crăciun, nişte oameni din Irlanda ne-au cumpărat o masă, le mulțumesc foarte mult."



Moş Crăciun a ajuns şi la Anastasia Hudeaeva din satul Natalievca, raionul Făleşti. Femeia creşte 3 copii într-o casă fără apă curentă, iar singura sursă de venit este indemnizaţia de la stat. Femeia mai are şi datorii de aproape 100 de mii de lei. Anul trecut, după ce i-am prezentat povestea, oamenii au donat bani şi i-au plătit aproximativ jumătate din restanţe.



ANASTASIA HUDEAEVA/locuitoare a satului Natalievca: "- Lucrurile s-au schimbat un pic, situaţia s-a îmbunătăţit. Lumea ne-a ajutat, le mulţumim mult pentru că ne aduceau produse şi haine.

- După reportaj?

- Da, după reportaj am primit telefoane, mulţumim mult. A fost un ajutor foarte mare.”



Şi familia Curicheru din satul Popovca, raionul Fălești a primit cadouri. Au șapte copii, iar cel mai mic este de un an și jumătate. În vara anului 2019, familia a rămas fără casă, iar după reportajul nostru, au reuşit să-şi cumpere o locuinţă veche.



Familia Flocea din satul Sturzovca, raionul Glodeni, are 3 copii. PRIME a prezentat situaţia lor în 2019, iar mai mulţi oameni i-au ajutat şi putut muta într-o casă mai mare, în acelaşi sat.



"Trăim, ne ajunge pentru produse, lumină.



- Oamenii vă ajută, primăria?



- Deja nu, dar noi reconstruim casa. Avem multe planuri."



Irina Lencauțan, împreună cu organizația "The Moldova Project", ajută de câțiva ani astfel de familii nevoiaşe.

În total, peste 100 de copii din nordul țării au primit cadouri din partea moldovenilor stabiliţi în Irlanda.