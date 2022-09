Peste 10 mii de oameni din 50 de țări au participat la Maratonul Internațional Chișinău

Sâmbătă și duminică, în Capitală a avut loc unul dintre cele mai așteptate evenimente sportive ale anului, Maratonul Internațional Chișinău. Mii de locuitori ai Moldovei și oaspeți din alte țări s-au adunat în Piața Marii Adunări Naționale, şi au alergat pe distanțe de 5, 10, 21 și 42 de kilometri. Evenimentul a fost organizat de asociaţia obștească „Sporter”, cu sprijinul Primăriei Chișinău.



La maraton au participat peste 10 000 de oameni din 50 de țări. În prima zi a avut loc tradiţionala cursă sportivă pentru copii „KIDS MARATHON”, la care au participat peste 500 de copii, de la 5 la 13 ani. Tot atunci organizatorii au desfăşurat „Ziua Recordurilor”, - sportivii au făcut flotări cu bătăi din palme şi au efectuat sărituri.

Iar duminică, în a doua a maratonului, adulţii au alergat şi au parcurs, la alegere, 5, 10, 21 și 42 d

e kilometri. Au participat profesionişti şi amatori, precum şi sportivi în scaune rulante.



„Este primul meu maraton, alerg 10 kilometri. Alerg de jumătate de an, am început să alerg când a început războiul din Ucraina. Sunt din Ucraina. Este un mod de a trece peste toate perioadele dificile din țara mea”.



„Mă numesc Anatoly. Voi parcurge 42 km. Nu suntem pentru prima dată aici, suntem pentru a patra oară la Chișinău. Aici totul este foarte bine organizat, ne place să venim aici”.



„Alerg 21,1 km. Alerg de vreo trei ani. Sunt pentru a treia oară la Maratonul de la Chișinău. Am mai fost și la alte evenimente, majoritatea - semi-maratone”.



Printre participanți au fost şi jurnalişti de televiziune. Unii dintre ei au participat pentru prima dată la o cursă internațională.



„Este primul meu maraton, am alergat 5 km. E super tare, m-am autodepășit. Cine nu a făcut-o să o facă neapărat”.



„Dacă alergi, înoți, ciclezi, faci arte marțiale, orice ar fi, faci sport, nu doar pentru a fi sportiv, ci pentru a nu pierde timpul cu prostii. Înţelegeţi? Ajută mult în viață şi să ai răbdare. Răbdarea este importantă. Aici înveți să rabzi. Prin urmare, să facă toată lumea sport!”.



Potrivit organizatorilor, ediţia din acest an a Maratonul a avut un nou logo, noi medalii și o nouă misiune - în fiecare an să îi ajute pe cei aflați în dificultate, transferându-le o parte din profit. Pentru o cauză nobilă a fugit și prezentatoarea emisiunii „Doctorii” de la PRIME, Livia Pavelescu.



Câștigătorii au primit medalii, cupe și premii valoroase de la partenerii și sponsorii evenimentului. Maratonul Internațional Chișinău s-a desfăşurat pentru a opta oară în Capitală. Următoarea cursă este programată pentru septembrie 2023.