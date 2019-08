Pesta porcina a distrus afacerile a trei fermieri din Cahul în ultima lună. Cel mai recent focar a fost înregistrat în satul Cucoara, unde au fost sacrificaţi 71 de porci. Potrivit proprietarului, pierderile se ridică la 200 de mii de lei şi nu ştie dacă acestea vor fi compensate.

Gheorghe Moldovan a observat sâmbătă primele simptome de pestă porcină la trei animale din ferma sa. Bărbatul presupune că porcii s-ar fi infectat de la furajele pe care le-a cules din lunca râului Prut.



"Asta din baltă toată, de la mâncare, că noi am strâns pâinea de pe malul frontierei, de pe malul Prutului.

- Grâu, da?

- Da. Că eu am fost cu şeful de la ANSA şi i-am arătat bucata de unde am strâns pâinea şi cum s-a întâmplat. A văzut că sunt râmături de porci toată bucata."



Porcii infectaţi au fost înhumaţi chiar pe teritoriul fermei. Animalele au fost îngropate la o adâncime de trei metri, aşa cum prevede regulamentul în astfel de situaţii. Reprezentanţii ANSA susţin că 80 la sută din animale erau porci mari, de peste 100 de kg.



"Au decedat trei sâmbătă, opt duminică şi doi până la ora 10. Treisprezece capete au decedat şi 58 de capete au fost nimicite prin împuşcare cu pistoletul cu glonte captiv", a spus TIMOFEI MÎŢĂ, şef de direcţie ANSA, raionhul Cahul.

Cazul a alertat şi sătenii care cresc porci în propriile gospodării. Ei se gândesc să sacrifice animalele.



"Ce o să le fac, o să îi tai şi gata. Ce putem să le mai facem? De ce să îl ţin să se îmbolnăvească. Dacă îi problema atât de gravă, atunci de ce să îi ţinem. "



"Ce o să facem? Eu am... uite mi-au venit băieţii de peste hotare o să îi tai şi gata. Mă tem, clar lucru că mă tem. Da de ce, eu atâta timp m-am chinuit, l-am crescut, i-am cumpărat pâine şi acuma eu să îl arunc."



"Desigur că este o tragedie, el atâta pâine a vârât, atâta muncă a depus şi acuma la urmă, aşa chiar..."



Primarul a început recensământul porcilor în localitate.



"Oamenilor le este frică să declare că au animale. La moment sunt înregistrate aproximativ în jur de 25 de porci. Le este frică că le va fi luat porcul", a spus TATIANA DENISENCO/primarul satului Cucoara.



Potrivit reprezentanţilor ANSA, doar în raionul Cahul, din cauza pestei porcine,până acum au fost sacrificaţi aproximativ 400 de porci. În prezent, în ţara noastră sunt 11 focare active.