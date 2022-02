Pescuitul la copcă, PERICULOS. Zeci de pescari, surprinşi pe lacul Ghidighici în profida temperaturilor pozitive

În pofida temperaturilor pozitive, zeci de amatori ai pescuitului la copcă s-au aventurat pe gheaţa de pe lacul Ghidighici. Asta deşi salvatorii trag un semnal de alarmă şi îi îndeamnă pe pescari să nu-şi rişte viaţa, întrucât vremea s-a încălzit, iar stratul de gheaţă poate ceda în orice moment. Însă pasiunea este mai mare decât frica, ne-au spus bărbaţii, care şi-au făcut loc chiar în mijlocul lacului.

Înarmaţi cu undițe şi momeli, amatorii pescuitului la copcă au mers pe lacul Ghidighici. Unii au păstrat o anumită distanţă, însă alţii au stat chiar unul lângă altul.



„Eu am fost aici şi ştiu că gheaţa e groasă aici. Când se dezgheaţă de la mal, atunci, aici nu ai ce căuta. Ştiu ce grosime e - 10 centimetri.”



„Când se poate de intrat şi de ieşit de la mal e super. Aici gheaţa e groasă. Peste vreo două, trei zile o să fie periculos. Temperatura e în jurul de opt grade cu plus.”



„Gheaţa e groasă, destul de groasă. E vreo 20 de centimetri precis. Până în primăvară precis gheaţa asta nu se duce.”



Alţii s-au dovedit a fi mai puţin curajoşi şi au plecat repede acasă.



„La ora opt am venit şi gata. Deja e cald, deja începe sunetul pe gheaţă şi nu... e periculos.”



Ofiţerul de presă al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, Liliana Puşcaşu, ne-a spus că salvatorii au desfăşurat mai multe campanii de prevenire a cazurilor de prăbuşire sub gheaţă.



„În condiţii de temperaturi oscilante gheaţa bazinelor acvatice este foarte subţire, iar mersul sau aflarea pe suprafaţa bazinelor acvatice este destul de periculoasă. Pentru ca aflarea pe gheaţă să nu reprezinte pericol, grosimea acesteia trebuie să depăşească 10-12 centimetri.”, a relatat Liliana Pușcașu, ofiţer de presă al IGSU.



Potrivit IGSU, de la începutul anului au fost înregistrate patru cazuri de prăbuşire sub gheaţă. Din fericire, salvatorii au intervenit prompt, iar oamenii au fost salvaţi.