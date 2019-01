PESCUITUL LA COPCĂ, PERICULOS: Pescarii sunt avertizaţi să nu iasă pe gheaţa subţire

Amatorii de pescuit la copcă sunt avertizaţi să nu se aventureze pe lacuri. Meteorologii au anunţat pentru începutul lunii ianuarie temperaturi pozitive, aşa că stratul de gheaţă este subţire şi poate ceda în orice moment. Unii nu ţin cont însă de aceste recomandări.



Pe lacul de la Ghidighici, zeci de pescari şi-au făcut copcile departe de mal. Am vrut să discutăm cu ei, dar este foarte periculos să ajungem până acolo. Aşa că nu vă putem spune dacă au avut noroc la pescuit.



Pavel Ustică spune că a venit să-i aducă momeala fratelui său care este un amator înrăit al pescuitului pe gheaţă. Bărbatul are de mers 500 de metri pe gheaţă pentru a ajunge în partea cealaltă a iazului şi recunoaşte că îi este frică, dar nu are altă soluţie.



"Alaltaieri au fot pescari experimentaţi şi gheaţa este de nădejde. Eu am doar scăunel, acolo este fratele. El este pescar are tot echipamentul", a spus pescarul, Pavel Ustică.



Şi tinerii din imagine s-au aventurat la pescuit pe lac. Ei spun că nu este pentru prima dată când vin aici.



"Nu vă este frică? Anul ăsta încă nu ne-am scăldat. Iată, dar gheaţa este bună."



Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a lansat o campanie de informare şi avertizare a oamenilor despre pericolul la care se expun atunci când ies pe gheaţă cu undiţa în mână.



"10-15 cm trebuie să fie ca ea să nu reprezinte un pericol. Vă asigur că la moment vorbim de o gheaţă foarte subţire, care reprezintă un pericol real. Îndemnăm oamenii să nu pescuiască la copcă şi să nu-şi pună viaţa în pericol", a spus ofiţerul de presă IGSU, Liliana Puşcaşu.



Acţiunea salvatorilor se va desfășura pe întreg teritoriul ţării.



"Primul pericol care persistă sunt locurile de acces, deoarece noi vedem este vegetaţia uscată. O deplasare cât mai atentă la suprafaţa apei. Pas şârâit, neridicat de pe suprafaţa gheţii. Cu manela care o aveţi în mână, sau cu dalta verificăm lateral înainte."



În cazul în care, totuşi, aţi nimerit sub apă, specialiştii recomandă în primul rând să vă păstraţi calmul.



"Este periculoasă din cauza că din partea cealaltă este apă, dar jumătate este gheaţă. Sub gheaţă sunt curenţi şi ea se spală. Să nu pescuiască câte unul, în caz de prăbuşire, strigă şi pescarii se ajută unul pe altul. Să pui mânile larg, şi să ceri ajutor", a spus şeful unei staţii de salvare, Stanislav Ceaglei.



Anul trecut patru oameni au murit înecaţi, după ce gheaţa a cedat.