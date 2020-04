Pescuit interzis și nu prea. Mai mulți amatori de pescuit au ieşit cu undițele pe lacul din satul Dănceni, raionul Ialoveni

„Interzis este pe Nistru și pe Prut. Păi iată taman acesta e excepție că se dă voie”.„- Știți că aici e proprietate privată și achiți 50 de lei și ai voie.- Dumneavoastră când ați achitat, azi dimineață?- Încă n-am reușit că nu a venit se vede că”.„- Înainte de a veni încoace, ne-am interesat de la cunoscuți și au spus că e permis aici pescuitul. Aici se strânge o taxă careva pentru.- Dar cui achitați?- Se apropie persoana responsabilă și achităm”.„Vine o mașină de culoare albastră, scrie pe ea ”inspector”. Sunt aceiași oameni pe care îi cunoaștem și care încasează banii. Eu am stat în casă două luni și acum am reușit să ies puțin”.Chiar şi aşa, în prezent, este în vigoare decizia Comisiei pentru Situații Excepționale, care interzice accesul în zonele de agrement, inclusiv pe malul lacurilor. Pescarii însă nu prea țin cont de ea.„ Acestea sunt râul Prut cu lacul de acumulare Costești - Stânca și fluviul Nistru cu lacul de acumulare Dubăsari. Prohibiția este instituită și pe râurile care curg Ichel, Bâc, Botna etc. Avem și o prevedere în legea 149, unde este indicat că prohibiția în lacurile private o stabilește administrația lacului privat”, a spus specialistul principal, Agenția de Mediu, Vasile Drozdovschi.Anul acesta, perioada de prohibiție a fost stabilită din 1 aprilie până în 14 iunie.