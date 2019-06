Pescarii moldoveni profită de dezlegarea la peşte în duminicile şi sâmbetele din postul Sfinţilor Petru şi Pavel

Pescarii sunt destul de activi în perioada postului Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, atunci când duminica şi sâmbăta este dezlegare la peşte.

Mulţi sunt entuziasmaţi şi chiar merg la lac pentru a lua un trofeu, alţii pleacă însă doar pentru a se odihni.



"Corectăm undiţa şi fixăm soneria. Măi, da-i frumos măi, uite ce-i frumos! În jur la 800 de grame are! La început e aşa, şi de-atâta mlţumim căci pe urmă va veni şi mai maşcat", a spus Serghei Frunză, pescar.



Pe mulţi dintre pescari i-am prins la iazul din Donici, raionul Orhei.



"Eu aici m-am născut, pe meleagurile acestea, în satul Donici şi de mic copil ieşiam cu părinţii la cosit iarbă pe deal şi aveam câte o undiţă. Cel mai mare peşte l-am prins de 10 kg, un carp frumos", a spus Radu Cucu, pescar.



"Vin de multe ori la lacul acesta. Câteodată ne odihnim aici.

-Tu ai încercat să pescuieşti?

-Da.

-Cum a fost?

-Mi-a plăcut mult tare pentru că când prinzi un peşte ai multe emoţii".



Şi Radu Cucu din Chişinău, împreună cu soţia Aliona, a plecat acasă cu şapte peşti.



"Am decis să ieşim împreună , să ne mai odihnim, este un mod de viaţă care noi îl petrecem destul de des. Am ţinut cont că este dezlegare la peşte, o zi în care se permite aceste produs minunat. Cam de doi ani venim aici", a spus barbatul.



Lacul i-a atras şi pe pescari din Anenii Noi.



"Este o zi de odihnă şi am venit să mă relaxez. Este foarte mult peşte, doar trebuie să ştii cum să-l prinzi. Peştele mic îl aruncăm înapoi în lac, iar pe cel mai mare îl luăm acasă şi îl mâncăm", a spus Denis Veneruc, pescar din raionul Anenii Noi.



"Noi primim pe oricare aici şi suntem bucuroşi că oamenii vin şi primesc plăcere că ei se duc satisfăcuţi, acasă. Câte kilograme de peşte pescuieşte,atâta plăteşte. Prinde tolstolob, al lacului e 25 de lei kilogramul, prinde carp - 48 de lei. Depinde specia de peşte", a declarat Tudor Frunză, proprietarul lacului.



Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel sunt cinstiţi de ortodocşii de stil vechi în 12 iulie, atunci când se încheie şi postul.