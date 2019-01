Perspectivele Republicii Moldova în 2019. Ce își dorește Pavel Filip

În doar trei ani de activitate de când s-a aflat la cârma guvernării, premierul Pavel Filip a reușit să pună pe picioare viața socială, economică, precum și securitatea statului. Pe lângă proiectele sociale venite să îmbunătățească viața oamenilor, premierul a avut grijă ca viitorul țării noastre să fie pe mâini bune cu ajutorul parteneriatelor și relațiilor de prietenie care i-a câștigat în acești ani.

Cu ajutorul parteneriatelor, Republica Moldova a abținut în această perioadă progrese importante. Pentru prima data, un premier din țara noastră a reușit să iasă la tribuna ONU pentru a cere retragerea trupelor ruse de pe teritoriul Moldovei.

"Cu ajutorul și susținerea partenerilor și autorităților ucrainene am obținut progrese importante și pe dimensiunea transnistreană. Anul acesta am cerut clar, repetat, de la tribuna ONU, retragerea trupelor ruse de pe teritoriul țării noastre", a declarat premierul Pavel Filip.

Țara noastră a reușit, în acești trei ani, să aibă ca partener strategic SUA, să aibă relații excelente cu vecinii de la București și Kiev.

Totodată, această guvernare a păstrat și va rămâne orientată spre vectorul european. În acești ani Guvernul a ridicat nivelul de trai a cetățenilor având ca prioridate să creeze condiții de viață exact ca în statele membre a UE.

În acești trei ani de muncă, guvernarea a semnat acorduri importante care va aduce posibilitatea moldovenilor de a își exporta marfa și de a avea comerț liber cu diverse țări.

"Avem relații bune și cu alte state, 43 de acorduri de comerț liber semnate cu diverse țări. Fermierii își pot prelucra din nou terenurile agricole, am rezolvat problema școlilor. Am alocat 15 milioane de lei pentru dezvoltarea școlilor și infrastructurii în regiunea transnistreană, inclusiv câte 100 de mii de lei pentru fiecare dintre cele 8 școli cu predare în grafia latină", a spus Pavel Filip.

Securitatea energetică a țării noastre este prioritatea Guvernului, iar pe la sfârșitul anului 2019 conducta Ungheni-Chișinău va putea asigura țara noastră cu întreg necesarul de gaze naturale.



Anul 2018 pentru cetățenii țării noastre a fost un an al majorărilor, au fost crescute salarii, pensii și alocații sociale, iar aceste creșteri sunt datorită creșterei bugetului de stat din ultimii ani, iar în 2019, investițiile și majorările vor continua.

"Am fost uneori acuzați de opoziție că am venit cu majorări în an electoral. Este important să înțelegem că am preluat guvernarea în 2016 în stare de dezastru. În 2017 am început să facem schimbări, care să ne aducă bani la buget. Am avut încasări mai mari în 2018 și acestea ne-au permis să facem investiții, să venim cu majorări de salarii, pensii și alocații sociale. Este o evoluție firească. Aceste majorări și investiții vă asigur că vor continua și în 2019, vă asigur", a zis Pavel Filip.