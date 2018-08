Personaj de poveste în parcul Valea Morilor. Micul Prinț, eroul lui Antoine de Saint-Exupery, are o sculptură în Capitală

Embed:

Personaj de poveste în Valea Morilor. Micul Prinț, eroul lui Antoine de Saint-Exupery, are o sculptură în parcul din Capitală. Figurina de doar unsprezece centimetri, așezată pe o bilă ce ilustrează asteroidul B 612, a fost realizată de tânărul Igor Udușlivîi.



"Eu am încercat să fac o mostră din hârtie, am măsurat să văd aproximativ ce înălţime ar putea avea figurina, după care am schiţat modelul şi l-am arătat pe Facebook. Tuturor le-a plăcut şi aşa am început să realizez sculptura. Mai întâi a fost un model din plastilină", a spus autorul sculpturii, Igor Uduşlivîi.



Şi sculptorul Anton Vlas a contribuit la realizarea lucrării.



"A fost o experiență foarte interesantă, ne-am străduit să facem rapid. E o muncă migăloasă, deoarece lucrarea este foarte mică și procesul nu este atât de simplu pe cât pare", a spus sculptorul, Anton Vlas.



Figurina a reuşit să-i emoționeze pe unii oameni, care şi-au amintit de copilărie.



"Astfel de proiecte îi

apropie foarte mult pe oameni şi educă în ei dragostea pentru oraşul nostru, iar asta este cel mai important. "



"Dar eu ştiam că va fi instalat acest monument încă acum câteva zile. Aşteptam să vin aici şi să-l văd. Asta este cea mai bună carte care există, cea mai bună poveste."



Sculptura este prima lucrare a lui Igor Uduşlivîi.