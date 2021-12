Persoanele vaccinate cu Sinovac, Sinopharm, Janssen, FĂRĂ RÂND la booster. Care ar fi motivul

Moldovenii care s-au vaccinat cu Sinovac, Sinopharm şi Johnson & Johnson pot primi doza booster mai devreme decât cei care s-au imunizat cu AstraZeneca, Pfizer şi Sputnik.

Aceștia au dreptul să ceară a treia doză după trei luni de la rapel dacă prezintă un test care indică zero anticorpi dobândiţi după imunizare.



" - La ce doză sunteţi astăzi? - La revaccinare. - La booster? - Da. - De ce aţi decis să veniţi să vă vaccinaţi cu booster? - Pentru că am făcut test şi arată că anticorpi nu sunt."



În pofida deciziei autorităţilor de a administra doza booster pentru aceste categorii, experţii susţin că testele la anticorpii împotriva COVID-19 nu sunt un indicator relevant despre imunitatea la virus, atât timp cât nu există o reglementare a indicilor în acest sens la nivel mondial. Astfel, studiile arată că aproape 5% din populaţia vaccinată poate să nu dezvolte anticorpi. În rest, cei sănătoşi dezvoltă imunitate indiferent de vaccin.



"Aici ar fi trebuit să fie simplu în decizia de vaccinare - doza booster se recomandă la 180 de zile deci în cazuri excepţionale poate fi făcut boosterul la 90 de zile şi nicidecum nu poate fi conectată la titrul de anticorpi", a declrarat Ala Tocarciuc, expert internaţional în sănătate publică.



Experţii susţin că, în cazul în care moldovenii se vaccinează în patru luni cu trei doze de vaccin, deşi au imunitate, ei vor avea şi mai mulţi anticorpi.



"Nu există dovezi sau standarde la nivel internaţional, la nivel naţional mai mult unde la noi un laborator dă un anumit titru, alt laborator alt titru.", a explicat Inga Pasecinic, membru al Comitetului Naţional de Imunizări.



Mai mult, aceştia spun că la noi deseori probele nu sunt prelevate corect, iar testele utilizate pot fi de proastă calitate.



"La anticorpi poate fi 0 în situaţii extrem, extrem de rare. Din practica mea este că reagenţii nu citesc toţi anticorpii şi din aceste considerente ei nu le găsesc.", a precizat Ala Tocarciuc, expert internaţional în sănătate publică.



În aceste condiţii, specialiştii consideră că autorităţile ar trebui să ofere prioritate celor care au mai mult de jumătate de an de la rapel. Asta pentru că toate studiile demonstrează că după acest interval, imunitatea împotriva COVID-19 scade considerabil. Până acum, aproape un milion de moldoveni s-au vaccinat cu schema completă.