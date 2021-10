Persoanele defavorizate din Capitală care nu au venituri mai mari de 3 mii de lei lunar, vor primi ajutor pentru plata facturilor

Persoanele defavorizate din Capitală care nu au venituri mai mari de 3 mii de lei lunar vor primi sprijin financiar pentru plata facturilor la gaz, electricitate şi serviciile comunale. Consiliul Municipal Chișinău a aprobat un proiect în acest sens. Pot beneficia de compensații și familiile tinere, al căror venit lunar nu depăşeşte cinci mii de lei.

Beneficiarii trebuie să depună o cerere la pretura de sector, iar cei din suburbii, la autoritatea locală. Cei care au primit bani şi anul trecut vor fi incluşi automat în lista beneficiarilor. Proiectul nu a fost pe placul unor consilieri care consideră că bugetul municipalității va avea de suferit. Potrivit responsabililor de la primărie, se va acorda ajutor pentru plata a 40 la sută din facturi.

Şeful direcţiei generale locativ comunale şi amenajare a primăriei Chişinău, Ion Burdiumov, susţine că anul trecut, din bugetul municipal s-au alocat 52 de milioane de lei, aceeaşi sumă fiind preconizată şi pentru acest an. Primarul Ion Ceban a menţionat că, ulterior, cheltuielile pentru achitarea ajutorului ar putea să crească din cauza prognozelor de majorare a preţurilor la electricitate sau gaz natural.

„Sumele pe care le alocăm noi din CMC şi din primăria Chişinău sunt enorme, beneficiari sunt zeci de mii. Noi şi aşa pentru acest proiect avem o foarte mare provocare de ordin financiar şi vă rog să fie aprobat în limitele acelor angajamente pe care le avem faţă de locuitorii municipiului Chişinău.”, a declarat Ion Ceban, primarul Capitalei.



Unii consilieri au fost indignaţi că municipalitatea va fi nevoită să scoată mai mulţi bani din buget.



„Este corect sau nu că noi trebuie să achităm din bugetul municipal pentru neprofesionalismul actualei guvernări?”, a relatat Serghei Burgudji, consilier partidul politic „ȘOR”.



„Noi cu toţii am ascultat conferinţa de presă a ministrului Spînu şi am înţeles că nu am înţeles nimic. El s-a dus, Miller nu era acasă, preţul nu-i. Şi a venit înapoi ministrul nostru cu nica.” a menționat Ion Cebanu, consilier Partidul Liberal.



„Noi venim cu o notă protocolară, prin care Consiliul Municipal cere aportul guvernului la achitarea compensaţiilor în mărime de cel puţin 25 de procente.”, a precizat Dinari Cojocari, consilier PSRM.



Consiliera PAS, Zinaida Popa, a încercat să dea o replică, dar a fost pusă la punct rapid.



„Atâta timp cât aţi avut preşedintele vostru, aţi avut parlamentul vostru, aţi avut guvernul vostru, de ce voi nu aţi trimis aşa scrisori?”, a spus Zinaida Popa, consilier PAS.



„Doamna Zinaida, vă spun de ce. De-atâta că atunci nu erau majorări.”, a afirmat Dinari Cojocari, consilier PSRM.



Proiectul a fost aprobat cu votul unanim al celor 43 de consilieri municipali prezenţi. În sezonul rece 2020 - 2021, 21 de mii de persoane au beneficiat de ajutor material pentru plata facturilor la energie și serviciile comunale.