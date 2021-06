Talentul nu are limite. Persoanele cu sindromul Down din ţară s-au întâlnit la Balul Talentelor ''Miss şi Mister Copilărie''. Evenimentul s-a desfăşurat la Muzeului Naţional de Istorie din Capitală, unde participanţii au cântat şi au dansat. Pentru a le face ziua mai frumoasă, aceştia au avut parte şi de o întâlnire cu artiştii îndrăgiți.Ecaterina Goltiescu este din satul Codreanca, raionul Străşeni. Ea a venit la concurs cu fiica de 28 de ani, care suferă de sindromul Down.''Ea este mândria familiei. Eu sunt mândră de ea. Eu de la ţară am venit, pentru noi două am plătit 200 de lei pentru drum şi îi foarte scump. Dar am adus-o să vadă şi alţi copii.''Ecaterina susţine că părinţilor le este foare greu să se descurce.''Acum îs multe cerinţe, preţurile îs foarte scumpe şi noi trăim cu pensia de două mii de lei. Mie îmi achită ca însoţitor 800 de lei şi ei 1200 de lei.''Şi părinţii altor copii cu sindromul Down susţin că nu au sprijin din partea statului.''Ceea ce ţine de absolvirea gimnaziului, aceşti copii nu au voie să suţină examenele de stat. Eu înţeleg că ei nu sunt bine pregătiţi, dar împreună cu cadrele didactice de sprijin aceşti copii ar avea dreptul să meargă la liceu, apoi la instituţiile de învăţământ superioare.''Potrivit preşedintelui Asociaţiei Persoanelor cu sindromul Down în Republica Moldova, Ala Burlaca, cei care suferă de sindromul Down au nevoie de mai multe activităţi.''În prezent nu avem spaţiu, deci aceasta este problema numărul unu. Aşteptăm când autorităţile o să ne suţină cu oferirea spaţiului.''În cadrul Asociaţiei Obşteşti ''SunShine'' fac parte peste 100 de copii cu sindromul Down din întrega ţară.