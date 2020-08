Persoanele cu dizabilități nu pot folosi pasajele subterane, chiar dacă acestea au fost reparate cu bani grei

Persoanele cu probleme locomotorii nu vor putea folosi degrabă pasajul subteran din preajma Spitalului nr. 1 din Capitală. Pentru reabilitarea trecerii s-au cheltuit milioane de lei din contul unui agent economic, dar nimeni nu a ţinut cont că rampa este prea abruptă şi prezintă astfel un adevărat pericol pentru trecători. Platforma are o înclinare de aproximativ 30 de grade şi nu de 8, aşa cum prevăd normele. Până se va găsi o soluţie, persoanele cu dizabilităţi trebuie să se descurce cum pot. Marina Vechiu este în scaun rulant de mică. În Chişinău a venit acum 8 ani şi se descurcă deja prin oraş. Totuşi, ea a refuzat să intre în trecerea subterană de lângă Spitalul nr. 1, pe motiv că ar fi prea periculoasă.



"Cu siguranţă, nu voi putea coborî pe această rampă, pentru că o să mă duc pe spate sau eu o să mă ţin de bare, dar căruciorul va aluneca în faţă şi eu voi rămâne la pământ. Ar fi bine ca atunci când se va face o astfel de rampă, să fie invitat şi cineva care se deplasează în scaun rulant."



Directorul executiv al Centrului pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Vitalie Meşter, spune că rampa cu pricina este foarte periculoasă pentru cei cu probleme locomotorii şi de vedere. Nu există niciun indicator care să anunţe că urmează trepte, iar barele sunt amplasate prea sus. Vitalie Meşter spune că a cerut, în primul rând, ca accesul pe rampă să fie blocat.



"Noi propunem două soluţii. Fie să fie instalat un ascensor vertical pentru a utiliza pasajul subteran, fie trecerea subterană semaforizată pe deasupra carosabilului. "



Rampa este foarte greu de folosit şi de părinţii care îşi plimbă copiii în cărucior.



"Cred că la iarnă nu o să fie deloc comod, o să aluneci şi rampa e foarte abruptă. Eu alunec şi la urcare, şi la coborîre. Au făcut de prost gust, nu pot spune nimic mai mult."



"Trebuiau din start să schimbe proiectul să să facă cum trebuie, mai ales că perila aceasta este foarte incomodă pentru mămici."



Viceprimarul Victor Chironda ne-a explicat că această rampă a fost construită în perioada sovietică şi de atunci a rămas aşa, neconformă. Funcţionarul spune că pentru a rezolva problema va fi amenajată o trecere de pietoni deasupra subteranei. Până atunci, trecătorii cu probleme locomotorii nu au decât să caute o zebră la intersecţiile din preajmă, dacă vor să traverseze bulevardul Dacia.



"Deci, starea actuală acestei treceri este mai bună decât era până acum. Nici până acum, nici acum persoanele cu dizabilităţi sau cu nevoi speciale nu puteau să folosească eficient de acestă trecere subterană. Noi nu am construit-o ieri, ea a fost construită în anii 70, 80, ceea ce am putut face la moment am făcut, mai departe nu este pur şi simplu rezonabil să investeşti bani pentru a modifica construcţia acestei treceri subterane."



Totuşi, în cadrul şedinţei cu pretorii de sector, primarul Ion Ceban le-a cerut subalternilor să se întâlnească cu agentul economic care a achitat lucrările şi poate el e gata să mai scoată bani din buzunar ca să rezolve problema.



"Eu am văzut multe critici. Când era tot murdar, urinat şi plin de movile rezultate post-alimentaţiei oamenilor era bine, repet, când era totul distrus. Acum avem mulţi experţi care se dau cu părerea atunci când se face ceva şi atunci când nu se face nimic. "



Edilul Capitalei a promis în campania electorală că va repara în perioada mandatului său toate subteranele din oraş. În bugetul pentru acest an nu sunt prevăzuţi bani pentru asta, dar lucrările sunt achitate de agenţi economici în cadrul unor parteneriate publice-private.