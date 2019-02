Persoanele cu deficienţe de auz şi vedere au votat: Au fost ajutaţi de translatori şi limbajul Braile

Şi persoanele cu deficienţe de auz şi vedere şi-au exprimat astăzi opţiunea la vot. În premieră, la scrutinul de astăzi, hipoacuzicii au fost însoţiţi de un translator în secţia de votare.

Traducerea limbajului mimico-gestual a fost asigurată în cinci secţii de votare din capitală.

Oamenii cu deficiente de auz sunt mulţumiţi că li s-au creat condiţii pentru a vota mai uşor.



"Au fost momente cind eu trebuia să scriu ceea ce vreau sa comunic pentru ca eram singura şi nu era niciun interpret alaturi", a spus o femeie.



"Unde nu ne ducem noi nu auzim noi nu stim ce se petrece in jur si suntem foarte multumiti ca este interpret , să privesti un televizor nu intelegi, auzim cu ochii", a mai adăugat femeia.



Experienţa este nouă şi pentru interpreţii limbajului semnelor.



"Şi nu numai aici, în general în toate institutiile de stat, organizatii cu guvernamentale, neguvernamentale, persoanele cu dizabilitate auditivă, au nevoie de interpret", a spus o femeie.



Şi persoanele cu deficienţe de vedere au venit să îşi exprime opţiunea de vot. Tradiţional, aceştia au primit buletine, în limbajul Braile.



"Doresc ca copii noştri nevăzători să aibă perspectiva la educaţie şi învăţământ, deoarece şcoala noastră este pe cale de dispariţie, în ea învaţă numai 32 de copii", a declarat Nicolae Ciobanu, specialist principal la Asociaţia Nevăzătorilor.



Şi pentru persoanele cu deficienţe de vedere au fost create condiţii pentru a putea vota. La o secţie de votare a fost instalat un sistem televizat cu circuit închis, capabil să mărească imaginea.



Imaginea video este proiectată pe ecran poate fi marita pina la mai mult de 60 de ori, de asemenea putem mari fontu, in dependent de necesitatile pacientului, alb negru şi negru pe alb, la fel in dependent de necesitati.



În Moldova sunt 5 mii de persoane cu deficiente de auz, dintre care circa 1000 locuiesc în capitală.