Persoanele care suferă de diabet zaharat vor înapoi medicamentul "Strim" oferit gratuit de stat

foto: publika

Mai mulţi pacienţi care suferă de diabet zaharat vor înapoi medicamentul "Strim" oferit gratuit de stat. Bolnavii spun că preparatul şi-a demonstrat eficienţa. De această părere sunt şi cercetătorii ştiinţifici potrivit cărora reacţiile adverse despre care vorbesc unii pacienţi, dar şi ministrul Sănătăţii, Ala Nemerenco, sunt cauzate de administrarea greşită a acestui medicament.



Alexandru Maleş din Capitală suferă de diabet zaharat de trei ani. Tânărul, în vârstă de 29 de ani, a început să administreze medicamentul "Strim", produs în Ucraina, acum jumătate de an şi susţine că este mult mai eficient decât preparatul pe care l-a luat anterior.



"Este un medicament bun, îmi place. Nu trebuie să-l injectez de două ori pe zi, cum a fost în cazul medicamentului pe care l-am administrat anterior. Este suficient să-l injectez doar o dată pe zi, de dimineaţă.", a spus Alexandru Maleş, pacient.



Alexandru a auzit la ştiri că medicamentul a fost restras şi acum nu ştie ce va face după ce îşi va epuiza rezerva.



"Nu văd sensul să-l scot, pentru ce? El este foarte comod, în comparaţie cu medicamentul administrat anterior.", a spus Alexandru Maleş, pacient.



Şi unii medici susţin că medicamentul "Strim" şi-a demonstrat eficienţa în cazul tuturor pacienţilor care au respectat indicaţiile şi l-au administrat corect.



"Acolo unde se administrează conform indicaţiilor, el, sigur, că este eficient. Produsele biosimilare, din care face parte şi "Strim", încep de a cuprinde o parte tot mai mare şi mai mare a pieţei farmaceutice.", a zis Ghenadie Curocichin, doctor în ştiințe medicale.



Am solicitat şi opinia specialiştilor de la Catedra endocrinologie din cadrul Universităţii de Medicină din Viniţa, Ucraina, acolo unde medicamentul a fost testat. Şeful adjunct al catedrei, Marina Vlasenco, ne-a comunicat că după testarea preparatului nu au fost constatate reacţii adverse care ar pune în pericol sănătatea şi viaţa oamenilor. Acestea pot apărea doar în cazul administrării incorecte a preparatului sau schemei greşite prescrise de doctori. În Ucraina acest medicament este utilizat cu succes.



Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale care a retras, recent, medicamentul "Strim" de pe piaţă, a invocat că aproximativ 100 de pacienți din totalul celor 15 mii, care îl administrează, au raportat reacții adverse. Decizia de a-i lăsa pe bolnavii de diabet fără acest preparat a fost luată chiar dacă

specialiștii Agenției, făcând trimitere la analizele de laborator, au dat asigurări că insulina "Strim" corespunde, totuşi, cerințelor. Acest lucru l-a confirmat și ministrul Sănătății, Ala Nemerenco, în cadrul unei emisiuni, la un post privat de televiziune.



”De fapt, nu este vorba în calitatea acestui ”Strim”, fiindcă avem și niște rezultate de laborator. Nu s-au găsit impurități. Dar noi nu putem demonstra eficacitatea acestui medicament. Eficacitatea se demonstrează pe diferite preparate, pe eșantioane de pacienți.”, a declarat Ala Nemerenco, ministrul Sănătății.



Şi anul trecut, cei de la Agenţia Medicamentului susţineau că produsul are la bază procesul tehnologic de la un fabricant din India, dar a fost autorizat în Uniunea Europeană, Japonia şi Australia. Informaţia a fost prezentată, într-un răspuns oficial, la solicitarea deputatului Partidului Socialiştilor Vladimir Odnostalco.



Reprezentanţii producătorului "Strim" în Moldova ne-au spus că vor oferi mai târziu o reacţie oficială a companiei. Cert este că preparatul atât de necesar diabeticilor a fost retras de pe piaţă, dar autorităţile nu au anunţat ce oferă în schimb. I-am întrebat pe responsabilii de la Agenţia Medicamentului cu ce preparat va fi înlocuit, dar funcţionarii de acolo ne-au redirecţionat la Ministerul Sănătăţii. Responsabilul pentru relaţii cu presa de la minister, Veronica Istrati, ne-a cerut o solicitare oficială privind acest subiect. Răspunsul, însă, întârzie.