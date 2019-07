Persoanele aflate în subordinea lui Năstase au amenințat preşedintele raionului Anenii Noi

Intimidări şi ameninţări. Acestea sunt mijloacele de comunicare ale unor persoane aflate în subordinea ministrului de Interne, Andrei Năstase. Cel puţin asta a lăsat să se înţeleagă deputatul PDM, Alexandru Jizdan, care a informat că preşedintele raionului Anenii Noi a fost ţinta unor astfel de atacuri.

Democratul a declarat că Sergiu Rapcea ar fi presat ca să plece din funcţia pe care o deţine, fiind ameninţat cu închisoarea. Intimidările ar veni din partea unor persoane din structurile de forţă, dar şi din partea reprezentanţilor PAS din teritoriu. În context, Jizdan a solicitat audierea lui Năstase, în Parlament, cu privire la acest subiect.



"La ora 22, domnul Sergiu Rapcea a fost sunat de către o persoană necunoscută, invitat la o staţie PECO din Anenii Noi, a fost intimidat şi i-a spus că reprezintă o structură de forţă fără a spune care anume. Şi i-a spus că, dacă doreşte să nu stea la puşcărie, să-şi dea demisia", a spus ALEXANDRU JIZDAN, deputat PDM.



În loc să fie în slujba cetăţeanului, deputaţii alianţei Kozak au decis să facă glume.



"Nu am ştiut că domnul preşedinte al raionului Anenii Noi are nevoie de apărare", a spus VLAD BATRÎNCEA/deputat PSRM.



"Să vină să prezinte toate probele, toate durerile lui sufleteşti", a spus IGOR GROSU/deputat PAS.



"Văd că vă provoacă râsul stimați colegi, eu am văzut cu câtă pasiune vorbeaţi voi de la tribună că reprezentanţii administraţiei publice locale sunt intimidaţi de guvernare. Mi se pare că aţi făcut un copy paste la ceea ce aţi spus şi aplicaţi foarte bine în ziua de astăzi", a spus ALEXANDRU JIZDAN, deputat PDM.



Propunerea de a-l audia pe ministrul de Interne, Andrei Năstase, nu a fost susţinută de alianţa Kozak PSRM-ACUM. Contactat la telefon, Sergiu Rapcea a confirmat declaraţiile lui Alexandru Jizdan. El a precizat că peste o săptămână va organiza o conferinţă de presă în care va oferi mai multe detalii.