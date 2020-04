Perioadă de carantină în ritm de rap! Luptătorul moldovean Maxim Salcuţan s-a apucat de scris piese

Perioadă de carantină în ritm de rap! Maxim Salcuţan, luptătorul moldovean de stil liber, a uitat de antrenamentele pe saltea şi s-a apucat de scris piese muzicale.

Surpanumit în lumea showbizului Magnat, sportivul în vârstă de 23 de ani compune cântece pentru noul album, ce urmează să fie lansat în toamnă. Una dintre cele mai importante melodii va fi cea despre relaţia prietenească cu amicul şi colegul său, Feoctist.



"Am mai mult timp pentru a-l petrece în domeniul de rap. MUSCA Piesa este despre cum ne-am cunoscut noi cu Feoctist, despre drumul nostru parcurs împreună şi ce va urma să parcurgem mai departe", a spus luptătorul, Maxim Salcuțan.



Fiind izolat în apartament, Maxim susţine că îi vine inspiraţia atunci când îşi aduce aminte de momentele plăcute din trecut.



"Am mai mult timp să mă gândesc prin ce am trecut cu Feoctist sau aparte. Îmi aduc aminte de momente, care s-au tipărit în cap şi pot să le pun mai liber pe foaie", a menționat luptătorul, Maxim Salcuțan



Ca şi alţi sportivi profesionişti, luptătorul se pregăteşte individual, fredonând chiar în timpul antrenamentelor. Singura problemă este lipsa adversarului.



Visul lui Saculţan este să se califice la Jocurile Olimpice de la Tokyo. În acest an el va participa la turneul de calificare de la Sofia, iar pentru a-şi asigura prezenţa la cel mai importantă competiţie din lumea sportului trebuie să ajungă în finala categoriei de 65 de kilograme.



"Mă strădui din toate puterile să ajung la Jocurile Olimpice. Am muncit 12-13 ani. Este visul fiecărui sportiv. Dacă să ajung acolo, voi dori să lupt pentru medalie. Asta-i cel mai important", a mai spus luptătorul, Maxim Salcuțan



Maxim Saculţan este originar din Teleneşti. În 2018 şi 2019 luptătorul a cucerit medaliile de bronz la Campionatele Mondiale de Tineret, rezervate sportivilor de până la 23 de ani.