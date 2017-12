PERICOLUL JOCURILOR VIDEO. Dependenţa de jocuri pe calculator este o boală mintală

Dependența de jocuri video este o problemă a secolului XXI. Psihologii spun că tot mai mulți tineri și adolescenți au căzut pradă acestei obsesii care poate avea urmări grave. Recent, Organizația Mondială a Sănătății a propus ca dependența în forme foarte grave să fie inclusă în lista bolilor mintale.

Tinerii din Moldova sunt tot mai pasionați de jocurile video. Ei se înscriu pe diferite site-uri și intră în competiție cu oameni din toată lumea. Totuși, uneori, ei pierd controlul și ajung să confunde lumea virtuală cu cea reală. Această femeie are un copil de 19 ani care petrece și până la 20 de ore în fața computerului. Totul a început acum patru ani, când tatăl adolescentului a decedat.



"Am observat că este o problemă atunci când a început să devină agresiv cu mine, atunci când a început să mă numească cu cuvinte murdare. Putea să stea o zi și o noapte la acalculator. Nu a mers la ore, au fost luni întregi în care nu a mers la ore", a declarat o femeie.



Femeia și-a dus fiul la psiholog, pentru consiliere, problema însă, nu s-a rezolvat. Ea spune că propunerea Organizației Mondiale a Sănătățiii nu este una exagerată.



"Nu cred că asta este exagerat, e totul real. Sunt copii care depind de calculatoare, copii care treptat devin agresivi, copii care își găsesc refugiul", a spus femeia.



Psihologii spun că cel mai des, dependenți de jocurile video devin adolescenții, deoarece prin intermediul personajelor ei ajung să se simtă învingători.



"Jocul video prevede alegerea unui erou, cu care el progresează în joc. Ca să manifeste o încredere în sine iluzorie, el se implică în astfel de jocuri, deoarece el are acolo toată gama de emoții. De exemplu, pentru băieți este caracteristică agresivitatea", a declarat Natalia Fîșcot, psiholog la Dispensarul Republican de Narcologie.



Pentru a preveni dependenţa de jocuri, psihologii vin cu mai multe recomandări pentru părinţi.



"Un adolescent are nevoie de a fi apreciat, de a fi recunoscut, de a fi iubit. Uneori, el își dorește să fie acceptat de familie. Atunci când i se spune că nu e nimeni, el o să meargă în lumea virtuală", a zis Natalia Fîșcot, psiholog la Dispensarul Republican de Narcologie.



Dependența de jocuri video poate fi tratată doar prin consiliere psihologică. Primul pas este conștientizarea problemei, iar tratamentul poate dura și câțiva ani.