PERICOLUL din bețișoarele și lumânările parfumate. Unele conțin substanțe cancerigene

Asociația pentru Protecția Consumatorilor Deco, din Portugalia, a cerut Autorității pentru Siguranță Alimentară și Economică (ASAE) să retragă de pe piață mai multe tipuri de bețișoare și lumânări parfumate care conțin substanțe periculoase, unele chiar cancerigene.

Reclamanții arată că rezultatele obținute în urma unei analize asupra mai multor produse aromate, bețișoare și lumânări, sunt "înspăimântătoare". Potrivit asociației, nimic nu s-a schimbat în cei șapte ani care au trecut de la primele teste efectuate pe acest gen de produse.

"Am ajuns la concluzia că ar trebui scoase de pe piață. Deja am trimis această solicitare către ASAE. Am informat și Direcția Generală pentru Sănătate", notează cei de la Deco, potrivit Mediafax.

Aceste produse "sunt un amestec de substanțe iritante pentru ochi, nas și căile respiratorii, unele dintre ele se știe că sunt cancerigene, altele sunt suspectate de acest lucru", au explicat autorii plângerii.

"Acetaldehidă, acetonă, acroleina, benzen, etilbenzen, formaldehidă, monoxid de carbon, naftalină și alți compuși organici volatili" sunt câteva dintre substanțele definite ca "extrem de periculoase" detectate de cei de la Deco după analiza aplicată asupra mai multor tipuri de produse pentru aromatizarea aerului.

Toate produsele testate "s-au dovedit periculoase pentru sănătatea consumatorului pe termen scurt (iritație) și pe termen mediu și lung (în funcție de perioadele de expunere, patologii particulare respiratorii, cancer)", potrivit asociației.

"E un lucru obișnuit să găsești cuvinte ca «natural», «purificator», «sigur», «energie pozitivă», care din punctul de vedere al siguranței consumatorului și al obligației de a oferi informații corecte și verificabile, sunt absolut inacceptabile", arată Deco.

Printre produsele analizate s-au numărat Zara Home Encens, Green Tree 7 Chakras, Satya Sai Baba Nag Champa Cônes d'Encens și Satya Sai Baba Nag Champa Agarbatti Incense Sticks, Eurescents Sensations, Green Tree 7 Chakras și Casa Escape Black Oudh. Deco a analizat și Yankee Candle, Airwick Anti-Tobacco, Red Kasa, The Black Cat Shop Green Candle, Art Regal Anti-Candle (Ref. 28395), Glade Relaxing Zen și Casa Wood Rustic, arată The Portugal News.