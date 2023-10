Pericolele războiului din Ucraina. VEZI cum sunt afectate de acum încolo apele, aerul și solul din România și Moldova

Războiul poate ucide și de la distanță, nu e nevoie să fii în fața lui, să auzi gloanțele, să te ardă suflul exploziei. O poate face fără grabă, pe nevăzute, pe nesimțite, chiar dacă ești la sute de kilometri de zona de luptă, scrie panorama.ro.

Ceea ce a intrat în circulația naturală în timpul ostilităților nu dispare nicăieri. Se mișcă, este transferat, este spălat, absorbit, se acumulează, se evaporă, se depune și se transformă. Are permeabilitate verticală și orizontală. Se ridică la câțiva kilometri în sus, în straturile de aer. Se infiltrează adânc în straturile de sol, în apele supraterane și subterane. În același timp, poate acoperi sute de kilometri pe uscat, în aer, în lacuri, râuri și mări.

Aceasta e amprenta chimică a războiului, care contaminează apa potabilă, solul, apa de suprafață sau aerul.

Chiar și atunci când exploziile de rachete și bombe vor înceta în Ucraina, ele vor continua să afecteze – chiar să omoare – oameni timp de zeci și sute de ani. Nu vorbim aici doar de urmări pentru Ucraina și ucrainenii rămași acolo. Afectate vor fi și statele vecine, inclusiv România, care, dintre toți vecinii Ucrainei, e cea mai vulnerabilă în fața acestor consecințe pe termen lung.

Războiul provoacă degradări catastrofale ale solului.

Dintre toate, solul suferă cel mai mult din cauza amprentei chimice a războiului. Teritoriile minate, rămășițele de explozibili și produse petroliere, substanțele care se emană în timpul bombardamentelor, terenurile arse și echipamentele militare distruse, toate provoacă degradarea mediului pe termen lung.

De regulă, această degradare poate fi împărțită în trei categorii:

Prima se referă la echipamentele distruse și obiectele explozive care emit metale grele și alte substanțe.

Poluarea cu metale grele va fi resimțită zeci de ani. De exemplu, gloanțele pot elibera plumb (Pb), care este apoi absorbit de plante. Inițial, plumbul poate fi inert, dar din cauza modificărilor produse de umiditate și corelat cu pH-ul solului, acesta devine reactiv.

Pe lângă plumb, și cromul (Cr), arsenul (As), mercurul (Hg), nichelul (Ni), zincul (Zn) și cadmiul (Cd) intră în sol, sub formă de reziduuri de armament și muniție. Există, de asemenea, armament din fier (Fe), oțel și alte aliaje metalice, care devin sursă de poluare. În plus, unele muniții au elemente fabricate din uraniu sărăcit (U).

Odată ce ajung în sol, e practic imposibil să scapi de metalele grele. Se poate elimina pur și simplu stratul superior contaminat de sol și mutat, de exemplu, într-un loc în care este mai puțin probabil să facă rău oamenilor și animalelor.

În plus, plantele care cresc în zonele poluate cu metale grele sunt și ele afectate, pentru că se inhibă dezvoltarea lor și furnizarea de oligoelemente, iar în timp pot apărea defecte fiziologice și se reduce capacitatea acestor plante de a rezista bolilor.

A doua categorie de degradare a solului e cea dată de faptul că, în timpul exploziilor, indiferent de ce e bombardat, în aer se eliberează substanțe nocive, care ulterior cad pe sol, își schimbă compoziția și, în plus, favorizează eroziunea.

Simultan, stratul de suprafață al solului suferă și din cauza daunelor mecanice, de la trecerea utilajelor grele, de la săpat de fortificații și tranșee de diferite tipuri.

Grenadele, minele și alte dispozitive explozive distrug clădirile, iar acest lucru duce la eliberarea de azbest în mediu.

Un alt pericol e că întreprinderile chimice și rafinăriile de petrol pot fi, de asemenea, ținta bombardamentelor. Acest lucru duce la scurgerea substanțelor chimice și petrochimice în sol și în apele subterane și la eliberarea produselor de combustie în aer.

Să nu uităm că muniția în sine conține metale grele. Deci, este doar o chestiune de timp până când acest „cocktail” ucigaș ajunge să fie transmis oamenilor prin plante, animale și apă potabilă.

De asemenea, orice explozie provoacă ea însăși distrugeri pe scară largă. După detonarea unei bombe sau a unui proiectil, o parte a solului este ridicată la suprafață, iar solul este compactat pe pereții și fundul pâlniei formate. Sunt afectate, astfel, procesele de umidificare și leșiere, iar circulația umidității este perturbată. În apropierea locului exploziei, humusul (stratul fertil superior al solului) arde și, practic, nu rămâne vegetație.

Exploziile cu o astfel de putere pot distruge un strat impermeabil de rocă de bază. În acest caz, percolarea sau infiltrarea apei în sol este accelerată. Asta înseamnă că apa nu mai rămâne în sol. Curgând și scurgându-se, această apă erodează activ pereții craterului exploziv, ceea ce accelerează procesele de acidificare și degradare a solului.

Unii dintre acești poluanți agresivi pot fi transportați la mare distanță de câmpul de luptă, afectând flora și fauna care fac parte din lanțul trofic uman.

Ultima categorie de distrugere a solului o reprezintă rachetele și proiectilele care cad pe câmpuri și fac imposibilă cultivarea pământului, provocând incendii, distrugând recoltele și poluând aerul și solul.

Când o muniție de orice calibru explodează, are loc o reacție chimică parțială – oxidarea explozivului. Rezultă un amestec de dioxid de carbon și de vapori de apă, precum și de numeroase alte gaze și hidrocarburi foarte toxice, care se eliberează în sol și în atmosferă.

În procesul de oxidare a 1 kg de explozibili, se eliberează câteva zeci de metri cubi din gazele toxice menționate mai sus.

După explozia muniției, o parte din fragmentele de metal și substanțele nereacționate rămân în pământ. Restul se împrăștie și se așază în jur (la o distanță de până la 35 de metri). Obuzele de artilerie de calibrul 120 mm și 155 mm dau cel puțin de la 1,6 – până la 2,35 kg, respectiv între 2,7 și 3,5 kg de fragmente toxice. Gândiți-vă că mii de astfel de obuze explodează în fiecare zi, în zona ostilităților active.

Oleksiy Reznikov, fostul ministru al Apărării din Ucraina, declara pentru Financial Times că, în prezent, Ucraina folosește în medie 110.000 de obuze de calibrul 155 mm pe lună (mai mult de 3.600 de obuze pe zi). Și asta fără a ține cont de muniție de alte calibre.

În ceea ce privește Federația Rusă, oficialul ucrainean a furnizat următoarele date: rușii folosesc 440.000 de obuze de 155 mm pe lună (15.000 pe zi).

Adică, după utilizarea unui astfel de număr de proiectile de 155 mm de către ambele părți ale conflictului armat, cel puțin 651 kg de fragmente toxice cad pe și se infiltrează în pământ în fiecare zi. Carcasele de muniție sunt cel mai adesea realizate din aliaj de fontă, la care, pe lângă fier (Fe) și carbon (С), se adaugă sulf (S) și cupru (Cu). Acesta din urmă este un metal greu, iar unii dintre compușii săi pot fi destul de toxici.

Războiul agravează și criza climatică. În plus, o consecință separată, chiar mai puțin evidentă, a războiului este impactul acestuia asupra schimbărilor climatice. Solul stochează carbonul (C), iar atunci când solul este deteriorat, carbonul este eliberat în atmosferă și contribuie la criza climatică. Exploziile provoacă eroziunea solului, ceea ce duce la pierderea stratului fertil și la eliberarea de materie organică acumulată în atmosferă, care este principala cauză a schimbărilor climatice globale și a deșertificării. Având în vedere că majoritatea operațiunilor militare din 2022 și 2023 au loc în zona în care sunt răspândite cele mai fertile soluri ale Ucrainei, impactul poluării și eroziunii asupra agriculturii va fi foarte semnificativ. Și probabil mai semnificativ decât impactul asupra vieții sălbatice.

OTRĂVIREA AERULUI. Calcule: în cât timp pot ajunge poluanți toxici în România Dacă ploaia obișnuită este un fenomen meteorologic complet natural, ploaia acidă este rezultatul activității umane sau, în contextul actual, o consecință a ostilităților din Ucraina. Componentele sale principale sunt oxizii de sulf (SO₂), dioxidul de carbon (СО₂) și azotul (NOₓ), care sunt poluanți produși predominant ca urmare a exploziilor. Aceste substanțe se răspândesc în direcții verticale și orizontale în atmosferă, suferind transformări chimice, care sunt facilitate de radiația solară și de prezența unei cantități semnificative de agent oxidant — oxigen (O₂). În funcție de structura atmosferei și de starea acesteia la un anumit moment dat, mișcarea verticală a componentelor acide atinge doar o anumită înălțime. Și depinde de distribuția verticală a temperaturii. Răspândirea poluanților pe direcția orizontală pe distanțe mari se produce în funcție de temperatura și umiditatea aerului transportat în direcția vitezei vântului. Distanța pe care o poate parcurge o moleculă de poluant, pe lângă viteza vântului, depinde și de timpul în care substanța rămâne în atmosferă. Deci, moleculele de oxid de sulf (care au un timp de rezidență de aproximativ două zile), la o viteză a vântului de aproximativ 10 m/s (la o înălțime de 1 km deasupra suprafeței Pământului), se pot deplasa în medie pe o distanță de aproximativ 2.000 km. Pentru dioxidul de azot, acest timp de rezidență și de mișcare în atmosferă este ceva mai lung. Să facem un calcul matematic simplu: cunoscând distanța (s) și viteza vântului (v), vom determina timpul (t) de mișcare a maselor de aer (după formula t = s:v) pentru a simula scenariile care ar putea să aibă impact în România. De exemplu, distanța de la Nova Kakhovka, în Ucraina, până la București este de 617 kilometri în linie dreaptă, iar de la Energodar (unde e centrala nucleară Zaporojie) la București, ea este 740 de kilometri. Să nu uităm că bazinul hidrografic al Niprului face parte din bazinul Mării Negre, care suferă și de poluare directă, ca urmare a ostilităților de pe mare. Marea Neagră a fost afectată semnificativ după explozia barajului Nova Kakhovka. În fiecare secundă, peste 30.000 de metri cubi de apă au fost evacuați din rezervorul din aval al Niprului, rezultând o desalinizare semnificativă a apei de mare. Aceste ape transportau pesticide, metale grele și deșeuri din industriile chimice, care s-au așezat pe fundul rezervorului, iar fluxul turbulent le-a spălat din solurile noroioase și le-a ridicat în coloana de apă. În plus, cimitirele și locurile special amenajate de incinerare a animalelor bolnave au fost și ele inundate, la fel ca depozitele de îngrășăminte, combustibili și lubrifianți și alte obiecte periculoase. În câteva săptămâni, debitul de apă poluată a ajuns pe țărmurile Bulgariei, României și Turciei. 18 mil m3 apă era volumul barajului Nova Kakhovka, înainte de a fi distrus, în iunie 2023 Și dacă războiul se încheie mâine, generații de ucraineni nu vor mai avea pământ curat. Dintre ecosistemele care sunt afectate negativ de acțiunile militare, solurile suferă cel mai mult. Ele devin veriga cea mai slăbită în lanțul prejudiciilor chimice și, timp de mulți ani de acum înainte, vor transmite amestecuri chimice mortale în lanțurile trofice și în aer, și apă.

Iar motivul nu este doar apropierea st

rânsă de teritoriile în care se desfășoară războiul, ci și faptul că natura, cu legile ei de circulație a substanțelor și de transformare a energiei, distribuie rămășițele explozive. Armamentul folosit emite gaze toxice și particule solide în aer, iar metalele grele ajung în sol și apă, ba chiar și în lanțul alimentar uman.

