Pericol pentru o moldoveancă aflată pe nava din Japonia. Femeia este soţia românului infectat cu coronavirus

Românul infectat cu noul tip de coronavirus este căsătorit cu o moldoveancă. Ambii lucrează pe nava de croazieră "Diamond Princess", aflată în carantină în portul Yokohama din Japonia. Din fericire, testele medicale au arătat că femeia nu este contaminată cu virusul letal.

Postul nostru de televiziune a încercat să ia legătura cu Ministerul de Externe de la Chişinău şi Ambasada Moldovei în Tokyo pentru a obţine mai multe informaţii despre cetățeanca noastră, dar nimeni nu ne-a răspuns la telefon. Probabil pentru că e duminică, este tăcere şi la numărul de urgenţă al misiunii noastre diplomatice din Japonia.

Ultimul comunicat de presă al Ministerului de Externe privind acest subiect a fost emis în data de 14 februarie. Atunci, instituţia a anunţat că la bordul navei se află trei moldoveni, dintre care doi bărbaţi şi o femeie şi că starea lor de sănătate este bună. Doi dintre aceştia deţin şi cetăţenia română.

Pentru respectarea confidențialității datelor cu caracter personal, Ministerul de Externe a anunţat că nu oferă mai multe detalii despre identitatea celor trei moldoveni.

Autorităţile de la noi dau asigurări că ambasada Republicii Moldova în Japonia continuă monitorizarea situației în jurul vasului de croazieră și se află în legătură directă cu cetățenii ţării noastre.

Între timp, presa de peste Prut a reuşit să afle că românul infectat are 41 de ani şi provine din judeţul Argeş. Bărbatul munceşte de ani buni pe nave de croazieră. Pe "Diamond Princess" a urcat în urmă cu câteva luni în calitate de bucătar. Apropiaţii lui din România spun că trăiesc cu speranţa că totul se va termina cu bine. Vorbesc zilnic la telefon şi îl încurajează.



"E un luptător şi va trece peste asta. Sunt testaţi din două în două zile. E o situaţie critică şi de la zi la zi, fiind foarte mulţi carantinaţi, vă daţi seama că vor cât mai curând să încheie această problemă."



Deşi pe navă sunt luate măsuri riguroase pentru a se evita răspândirea bolii, numărul celor infectaţi a ajuns la 355.



"Au doctor la bord. Acolo au un centru medical. Li se spune ce să facă. Sunt testaţi din două în două zile."



Din data de 4 februarie, în jur de trei mii de oameni sunt prizonieri pe nava "Diamond Princess". Aceştia vor fi eliberaţi doar după ce vor ieşi din carantină. Un vlogger român a mers în apropiere de port pentru a vedea care este atmosfera de acolo. Din filmuleţ se văd zeci de oameni care se plimbă pe navă, iar de la ţărm, câţiva tineri stau cu pancarte în mână cu mesaje de susţinere.



"Aici s-a construit un perimetru de siguranţă. Îmi dă senzaţia că a fost construit de curând între noi şi navă e un gard cu sârmă ghimpată. Înăuntru, accesul se face pe bază de legitimaţie de presă."



După acel perimetru de siguranţă, viaţa decurge practic fără nicio schimbare. Oamenii se plimbă în voie, fac poze, iar mulţi dintre ei nici măcar nu poartă măşti.



"Atmosfera pot să spun că nu e foarte diferită de cum era până acum. Am numărat două grupuri de o sută de oameni mergând la pas. Dintre aceştia 49-50 purtau măşti. Deci rata ar fi cam 50 la sută de oameni care poartă măşti."



Chiar la câteva sute de metri de port, zilele trecute, s-a desfăşurat un festival cu mâncare tradiţională. Acum, s-a dat start unui nou eveniment similar.



"Astăzi, acolo se desfăşoară festivalul căpșunelor. Foarte multă lume, mulţi copii. Repet, nu am auzit de alte măsuri speciale luate."



În Japonia nu există niciun focar major al virusului COVID – 2019, cu excepția navei de croazieră „Princess Diamond”, dar sunt luate măsuri de precauţie. Cel mai recent raport arată că, până acum, coronavirusul a luat viaţa a 1669 de oameni, iar numărul celor bolnavi a depăşit cifra de 69 de mii. Dintre cei contaminaţi doar 9700 s-au vindecat.