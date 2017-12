PERICOL pentru circa 500 de elevi din satul Peresecina. Acoperişul şcolii este grav avariat şi stă să cadă peste ei

Risc sporit pentru cei aproape 500 copii de clasele primare din satul Peresecina, raionul Orhei. Acoperişul şcolii în care învaţă este grav avariat şi stă să cadă peste ei. Clădirea a fost construită în 1969, iar de atunci nu a fost reparată niciodată capital.

În primăvara acestui an, într-o clasă în care îşi fac studiile în jur de 30 de elevi din clasa a doua, o porţiune din tavan s-a surpat. Din fericire, în acel moment, în încăpere nu se afla nimeni.



"Eu făcusem curăţenie. Şi când am ieşit pe uşă, am auzit o bubuitură, când am intrat, tavanul era căzut", a spus o femeie de serviciu.



"Copiii erau plecaţi într-un alt bloc de studii unde făceau lecţia de engleză. Cred că au fost în paza Domnului", a declarat Veronica Gurduza, profesoară.



Chiar şi aşa, acoperişul nu a fost reparat, iar la fiecare ploaie, apa pătrunde în interior. În aceste condiţii, femeile de serviciu sunt nevoite să pună găleţi la tot pasul.



Din cauza acoperişului deteriorat, tavanul a cedat în mai multe locuri. Cea mai gravă situaţie este în sala de sport, unde jumătate s-a surpat.



"Aici a fost reparat parţial de către voluntari, dar e doar o reparaţie... Tot timpul este pericolul că poate cădea tavanul", a explicat Ion Chistol, directorul liceului "Alexandru Donici" din satul Peresecina.



Părinţii spun că, de multe ori când plouă, nu-şi lasă copiii să meargă la şcoală, de frică să nu se întâmple o nenorocire:



"Este o provocare mare, şi o ploaie, şi o ninsoare. În unele clase le plouă în cap copiilor".



"La o promoţie s-a făcut tavanul, la o promoţie s-a făcut tot ce a fost necesar. Adică clasele arată super. Ar fi bine să se repare acoperişul".



Pentru construcţia capitală a acoperişului e nevoie de aproximativ 58 de mii de dolari.



"Am efectuat expertiza clădirii de rezistenţă, unde specialiştii ne-au informat că clădirea este bună, doar acoperişul necesită renovat", a precizat Valentina Buzu, viceprimarul satului Peresecina.



Pentru construcţia acoperişului şcolii primare, guvernul Elveţiei a donat 15 mii de dolari. Peste 23 de mii au alocat administraţia liceului şi Consiliul raional Orhei, iar autorităţile locale - 3,5 mii. Pentru demararea lucrărilor mai sunt necesare în jur de 3.000 de dolari, bani pe care Primăria satului Peresecina, speră să-i adune prin intermediul platformei online guvern24.md.