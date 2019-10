Pericol pe străzile din Capitală! Zeci de capace de la gurile de canalizare sunt furate

Pericol pe străzile din Chişinău, din cauza hoţilor care fură grilajele metalice de la gurile de scurgere. De la începutul anului în 49 de locuri gropile au fost descoperite. De cele mai mult ori, grilajele sunt vândute la fier vechi. Potrivit poliţiei, aceste centre riscă amenzi pentru faptul că acceptă aceste obiecte metalice.



"Sectorul Râşcani este lider, de la începutul anului s-au extras 47 de grilaje şi Ciocana cu două grilaje. În sectorul Râşcani sunt multe zone puţin iluminate, puţin transport public", a spus Andrian Costin, şeful secţiei canalizare pluvială, Exdrupo.



Responsabilii nu exclud faptul că numărul acestora poate fi şi mai mare, întrucât, locuitorii nu mereu sesizează muncitorii despre lipsa acestora.



"Sunt cartiere unde sunt extrase aceste metale, noi nu suntem anunţaţi şi respectiv noi nu le putem depista, atâta timp cât cineva nu ne sună sau muncitorii noştri nu observă lipsa lor", a declarat Andrian Costin, şeful secţiei canalizare pluvială, Exdrupo.



Deocamdată, responsabilii susţin că nu au bani pentru înlocuirea grilajelor furate cu altele noi. Până la găsirea gurile de scurgere rămân descoperite şi prezintă pericol atât pentru pietoni, cât şi pentru şoferi.



"Seara, unele becuri de pe străzi sunt sparte, mergi şi nu vezi unde calci. Nu e vorba de bătrâni sau copii, dar chiar şi cei tineri pot călca şi se pot cădea jos."



"Am avut cazuri când mergeam pe drum şi am văzut găuri fără semnalizator, altele cu, dar puteai liber să mergi şi să cazi, în special noaptea când iluminarea este slabă, e un pericol mare."



"Am ajuns, ajung periodic, zilnic chiar, nu se rupe roata maşinii, dar este destul de incomod, ceea ce nouă nu ne face faţă, o Capitală europeană."



Cazuri privind furturi de grilaje sau capace metalice sunt sesizate şi pe reţelele de socializare. De exemplu, acum câteva zile, un internaut a postat pe facebook, câteva fotografiii din care putem observa că roata unei maşini de taxi a ajuns direct într-o gură de canalizare. De asemenea, o altă imagine a ajuns virală pe facebook, în aceasta apare un scaun care înlocuieşte un semnalizator rutier temporar pentru trecători.



Am încercat să vorbim cu administraţia unui centru de colectare a metalului uzat din Capitală, dar nu am fost lăsaţi să intrăm pe teritoriu.



Amintim că, ieri, o fetiţă de nouă ani din Străşeni, a căzut într-o groapă deschisă, care a fost folosită cândva ca rezervor de apă pentru pompieri, iar abia după cinci ore de căutări, minora a fost găsită de poliţişti.