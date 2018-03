PERICOL LA LEOVA! 12 gospodării riscă să se prăbuşească din cauza alunecărilor de teren

12 gospodării din oraşul Leova, amplasate pe malul râului Prut, sunt în pericol de distrugere. Din cauza alunecărilor de teren, oamenii şi-ar putea pierde agoniseala de o viaţă.



Această casă riscă să fie înghiţită de pământ în orice moment, întrucât se află la doar 7 metri distanţă de malul surpat. Oamenii spun că alunecările de teren sunt provocate de apele subterane.



Diana Grecu spune că trăieşte cu frica în sân. Acum un an, toaleta din curte i-a fost înghiţită de pământ.



"Ghine că soţul nu era când s-a dărâmat veceul. Că eu îi ziceam că nu te temi să te duci în veceul cela".



"El pe aici era, da nu mai este, s-a înecat veceul".



Pentru a întări malul care stă să se surpe, mai mulţi localnici au sădit sute de copaci. Eforturile au fost zadarnice.



"Am pus plopii să întărească malurile. Iaca plopi sunt acolo, puiet este se poate de pus. Dacă ei se duc cu totul. Se duc copacii, nu rezistă. La mine garajul o dat, şi casa fisuri s-a făcut. Acum e catastrofă", a spus un localnic.



Pământul a început să se mişte acum aproximativ două decenii. În ultimii ani însă, problema s-a agravat. Acum e nevoie de construcţia unui dig de protecţie şi a complexului de drenaj. Numai că pentru aceste lucrări sunt necesare în jur de 30 de milioane de lei, bani pe care administraţia locală nu-i are.



"Din spusele specialiştilor este nevoie de construit un dig din piloni din beton. Avem nevoie şi de construcţia unui complex de drenaj ce ar permite evacuarea izvoarelor. Suntem în căutarea unor surse", a zis Vitalie Gargaun, primarul oraşului Leova.



În oraşul Leova locuiesc 10 mii de locuitori