Pericol ecologic: La Hârbovăţ se află un depozit vechi de pesticide

Pericol ecologic în satul Hârbovăţ, raionul Anenii Noi. Oamenii locuiesc în apropierea unui depozit de pesticide, unde sunt stocate produse vechi de peste 20 de ani. Oamenii spun că otrăvurile au infectat solul şi apa şi se tem pentru sănătatea lor şi a copiilor.



"Sunt polobocele cu erbicide, ce denumire au, eu nu ştiu că nici nu se cunoaşte inscripţia. O parte erau aici, dar noi am făcut curăţenie peste tot, în toate încăperile şi le-am concentrat în încăperea aceasta", a spus angajatul cooperativei agricole, Vasile Costeşchi.



Construcţia aparţine unei cooperative agricole, iar conducerea acesteia dă asigurări că pesticidele sunt izolate.



"Iată s-a pus cisterna acolo să nu intre, au fost depozitate toate într-o încăpere unde podeaua e betonată. Altceva noi nu am putut să facem. Noi de mult le-am pregătit ca să fie expediate, organizat, însă numai s-a vorbit", a spus preşedintele cooperativei agricole, Serghei Calmîc.



Reprezentanţii ministerului de resort şi cei de la protecţia mediului au aflat în premieră despre situaţia de la Hârbovăţ.



"Despre existenţa unui astfel de depozit, inspecţia teritorială nu a cunoscut. Anterior nu am fost sesizaţi despre păstrarea acestor substanţe."



În timp ce autorităţile îşi pasează responsabilitatea, sătenii spun că substanţele au ajuns în pânza freatică.



"Sunt de părere că trebuie să rezolve problema şi cât mai curând. Am vârsta de 57 de ani şi deja nu am dinţi în gură, băiatul, fiul are 23 de ani şi deja carii apar, asta dă dovadă că şi apa îi rea."



"Soţul meu este foarte bolnav. Medicii îi spun despre că îi dermatită alergică. Nimeni nu i-a spus de unde porneşte, eu cred că poate să fie şi apa pe care o bem zilnic."



Preşedintele Comisiei parlamentare Securitate şi ordine publică, Chiril Moţpan, a încercat să obţină răspunsuri de la instituţiile responsabile. Deputatul PPDA a mers pe teren însă, în loc să discute cu localnicii, el a încercat, pe toată durata întrevederii, să facă live pe facebook.



Preşedintele cooperativei agricole a fost nemulţumit că deputatul nu a venit cu soluţii.



Din 2003 şi până acum, în Moldova au fost nimicite peste 1200 de tone de pesticide în cadrul proiectului NATO - Parteneriat pentru Pace. Chiril Moţpan a declarat că va expedia o adresare către NATO şi va solicita suport şi pentru conservarea poligonului de la Hîrbovăţ.