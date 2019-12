Pericol de sărbători. Majoritatea ghirlandelor decorative care se vând în Moldova nu corespund normelor de siguranță

Aproape 60 la sută dintre ghirlandele decorative care se vând în Moldova nu corespund normelor de siguranță. Dar şi mai grav este că cei care le procură nu verifică întotdeauna calitatea lor. Inspectorii Centrului Național pentru Protecția Consumatorilor au efectuat ieri verificări inopinate la Piața Centrală din Capitală, iar rezultatele acestora trezesc îngrijorare.



„ - Considerați că este corect cum ele sunt iată așa strânse să fie aprinse?

- Nu, sunt la calitate superioară bune, bune.

- Calitate superioară?

- Da, nu-s de celea care simple, care încălzesc, se rup, se ... vedeți ce lungime are la...?

- Este un metru jumătate aici?

- Un metru, eu cred așa. - Un metru jumătate conform legislației. - Da? - Da. ”



Întrebat dacă produsul are toate actele de proveniență şi dacă acesta corespunde normelor de siguranţă, un vânzător nu a fost în stare să ne ofere un răspuns coerent.



Totodată, pe mai multe cutii în care sunt ambalate ghirlandele, lipsește informația despre produs. Încălcări au fost depistate și în magazine specializate, nu doar în piață.



„Ca și în celelalte cazuri este de o calitate inferioară, se detașează. Sunt tot felul de lipici aplicați, iar în cazul unei temperaturi ridicate acestea se topesc și pot pune în pericol viața și sănătatea. Sunt fixate foarte slab, iar un copil are acces ușor la acest produs.”



Cumpărătorii acestor ghirlande spun că verifică produsele înainte de a le procura.



„Desigur, suntem atenți la tehnica de securitate”.



„Este destul de periculos, multe cazuri sunt și incendii au fost”.



„Cumpărătorul trebuie să le verifice”.



Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îi atenţionează pe cei care își vor împodobi casa cu luminițe de sărbători.



„Pomul de crăciun trebuie montat pe un suport stabil în așa mod încât ramurile să nu atingă tavanul și pereții, în lipsa iluminatului electric în încăpere, activitățile în jurul pomului de crăciun trebuie să se desfășoare numai în timpul zilei. Se interzice utilizarea instalațiilor sau a decorațiunilor electrice cu defecțiuni sau improvizate, totodată se interzice amplasarea pomului de crăciun în apropierea unor surse de căldură”, a spus purtătorul de cuvânt, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Liliana Pușcașu.



Persoanele care comercializează mărfuri ce nu corespund normelor de securitate riscă amenzi de până la 15 mii de lei.

