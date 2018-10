PERICOL DE MOARTE. Sute de locatari ai căror blocuri nu sunt conectate la reţeaua de gaze trăiesc cu frica în sân

Explozia de sâmbătă noaptea a pus în gardă locatarii blocurilor care nu sunt conectate la reţeaua de gaze. Administratorii clădirilor trag un semnal de alarmă şi spun că autoritățile ar trebui să ia măsuri drastice.

Într-un bloc de pe strada Sarmizegetusa nr. 96 sunt 116 apartamente. Potrivit preşedintelui Asociaţiei Obşteşti "Protecţia Consumatorului", Petru Guţul, care locuieşte şi el în clădire, cel puţin 70 dintre locatari utilizează butelii.



"Ei nu se tem că pot să moară sau să sufere în urma unei nenorociri. O parte din oameni consumă alcool, fumează. În orice moment e posibilă o scurgere de gaz. Toată clădirea ar avea de suferit", a menţionat preşedintele Asociaţiei Obşteşti pentru Protecţia Consumatorului.



Ion Cabac şi soţia sa sunt pensionari şi locuiesc la etajul cinci. Ei recunosc faptul că deja de mai mulţi ani folosesc butelie la aragaz, dar nu văd o problemă în asta, deşi acum câţiva ani au fost amendaţi.



"- Nu vă temeţi că e periculos?

- Dar el nu este în odaie, el este la balcon. Nu e periculos", a spus Ion Cabac.



Vecinii spun însă că trăiesc în fiecare zi cu frica în sân. Cu toate acestea, oamenii nu sunt gata să îi denunţe pe cei care au butelii în casă:



"De multe ori am sunat la Direcţia Locativ-Comunală, m-am certat pe acest subiect, dar nicio reacţie. – Pentru ce v-aţi certat? - Cu privire la faptul că sunt butelii de gaz în bloc. Mi-au cerut să le spun în ce apartamente se află, dar eu nu sunt angajatul lor".



"Ei sunt nevoiţi să le folosească pentru că pe electricitate lumea plăteşte până la 1.000 de lei. E periculos şi mie îmi este frică".



Cu aceeaşi problemă se confruntă şi locatarii unui bloc de pe strada Ismail nr. 100/2. Clădirea cu 16 etaje nu e conectată la reţeaua de gaze. Administratorul spune că ştie cel puţin două persoane care au butelii în locuinţe.



"Am scris să se ia măsuri, să vină controlul în toate casele. O să verificăm seara, am o listă şi o să mergem prin toate apartamentele. Să semneze pe propria lor răspundere că nu au butelii", a menţionat Petru Cociorba, administratorul unui bloc de locuit.



Municipalitatea nu are o bază de date a blocurilor care nu sunt conectate la reţeaua centralizată de gaze.