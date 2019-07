Performanţă remarcabilă pentru judo-ul moldovenesc. Denis Vieru a cucerit medalia de aur la Universiada Mondială, care se desfăşoară la Napoli, în Italia.



Compatriotul nostru a reușit o serie superbă de 5 victorii consecutive în categoria de greutate de până la 66 de kilograme. Vieru l-a învins în finală pe japonezul Ranto Kațura.

Anterior, judocanul moldovean i-a învins pe chilianul Philippe Chambas, australianul Naom Tidhar, pe Ismail Ceasîgov din Federația Rusă şi pe românul Lucian Borş-Dumitrescu.

"A fost un turneu bun în care m-am impus la maxim. Am adus medalia de aur şi sunt foarte bucuros. Am auzit că sportivii ce vor urca pe prima treaptă vor fi stimulaţi cu nişte premii, dar cel mai important pentru mine este că am adus faimă ţării. Am urcat pe prima treaptă şi am cântat imnul."



Vieru a cucerit cea de-a doua medalie pentru echipa Republicii Moldova la Universiada Mondială-2019.

Anterior, un alt judocan, Dorin Goţonoagă, a cucerit medalia de bronz în categoria de până la 81 de kg. La Universiada de la Napoli participă în jur de 8 mii de studenţi din 140 de ţări ale lumii.



Republica Moldova este reprezentată de 22 de sportivi.