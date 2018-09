Performanţă remarcabilă. Ana Gancearuc a participat la prestigiosul maraton de la Berlin. Ce vis are atleta din Moldova

Pasiunea pentru sport i-a schimbat viaţa! Administrator de resurse umane la o companie de telefonie mobilă din Republica Moldova, Ana Gancearuc a început să practice atletismul cu 3 ani în urmă.



A păşit pe această cale pentru a-şi demonstra că poate face performanţă în sport, deşi pe timpuri, la şcoală, nu a fost admisă la lecţiile de educaţie fizică din cauza problemelor de sănătate.

În prezent Ana face câte 6 antrenamente pe săptămână şi nu îşi imaginează viaţă fără cursele de alergare.



"Aveam probleme cu inima. Când am început să alerg, mi-am luat un antrenor şi am zis: 'Uite, încercăm măi întâi să întărim muşchii inimii ca să putem să avem viteză și anduranţă pe distanţe lungi'. De aici a început toată nebunia: primii 3 kilometri alergați, 10 kilometri, semi-maratoane, maratoane şi ultra-maraton", a menţonat Ana Gancearuc.



La sfârşitul săptămânii trecute Ana a făcut faţa cele mai mari provocări din viață şi a participat la prestigiosul maraton de la Berlin. La startul competiţiei din capitala Germaniei s-au aliniat aproape 45 de mii de atleţi din 133 de ţări. Gancearuc a parcurs distanţa de 42 kilometri şi 195 de metri în 3 ore, 27 de minute şi 10 secunde. Acesta reprezintă cel mai bun rezultat a sportivei noastre în vârstă de 32 de ani. Maratonul de la Berlin a fost cea mai dificilă cursă pentru ea de până acum.



"Aici a fost cald. Nu mă simţeam prea bine la start dimineaţă, am început cu obstacole, dar am zis că las totul de o parte. A fost greu. Vroiam să scot un timp foarte bun şi atunci trebuie să tragi foarte tare, practic, nici nu poţi respira", a precizat atleta.



După ce a participat la cursa de la Berlin, moldoveanca noastră îşi doreşte acum să evolueze și în maratonul de la Boston, competiţie programată pentru data de 15 aprilie a anului viitor.



"Toţi visează să alerge la Boston. Este foarte greu să te califici la această cursă. Dacă la celelalte poţi să ajungi prin loterie, dacă nu câştigi loteria acum, încerci la anul. Acum sunt într-o condiţie bună. Peste un an nu ştiu dacă aş putea să obţin acest timp, de acea mi-am dorit foarte mult să înregistrez un rezultat bun la Berlin ca să fiu capabilă să mă calific la Boston", a declarat Ana Gancearuc.



Ana Gancearuc a mărturisit că visul ei este să-şi încerce puterile în cele 6 curse-maraton majore și anume în cele organizate la Tokyo, Boston, Londra, Berlin, Chicago şi New York.