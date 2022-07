Performanţă istorică: Petrocub Hânceşti s-a calificat în turul trei preliminar al unei competiţii europene intercluburi

Performanţă istorică reușită de Petrocub Hânceşti. Formația antrenată de Alexei Savinov s-a calificat pentru prima dată în turul trei preliminar al unei competiţii europene intercluburi.Petrocub a învins formaţia albaneză KF Laçi în manşa secundă din turul doi preliminar al Ligii Conferinţelor. "Leii" s-au impus în partida de la Elbasan, cu scorul de 4-1.După ce în primul meci de la Chișinău cele două formaţii s-au despărţit la egalitate, scor 0-0, Petrocub s-a văzut condusă cu 0-1 după prima repriză. "Alb-negrii" au reuşit să întoarcă rezultatul în partea a doua şi au înscris patru goluri.Pentru gruparea din Hânceşti a marcat mai întâi Corneliu Cotogoi.Apoi căpitanul Vladimir Ambros și-a trecut în cont o dublă."Emoții de nedescris, pentru că tare mult mergem spre asta și în finla am ajuns. Cred că Dumnezeu a fost cu noi. Am reușit să marcăm de patru ori. Suntem nespus de ferciți. ""Ne vom strădui să continuăm în aceiași manieră și bucurăm fanii. Băieții au prins la curaj, e important ca recuperarea după acest meci să decurgă cum trebuie, mai ales că avem jucători care s-au accidentat în acest meci. Le mulțumesc pentru dăruire, pentru că nu am jucat doar pentru Petrocub, nu doar pentru Hîncești dar și pentru întreaga țară."Scorul final al partidei a fost stabilit de Maxim Cojocaru. Astfel, Petrocub Hânceşti a obținut calificarea în turul trei preliminar al UEFA Europa Conference League unde va juca cu0 formaţia maghiară MOL Fehérvár.