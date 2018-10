PERFORMANŢĂ INCREDIBILĂ! Un moldovean de 20 de ani a luat PREMIUL MARE la campionatul internațional de acordeon (VIDEO)

Este talentat, ambiţios şi pregătit pentru a duce faima Republicii Moldova peste hotarele ei. Vorbim despre Radu Răţoi, un artist, care la doar 20 de ani a reuşit să ia premiul mare la campionatul internațional de acordeon, care s-a desfășurat la Kaunas, Lituania.

Tânărul este al treilea interpret care a reușit până acum să câștige din Cupa Mondială atât la muzică clasică, cât și în stilurile variete. Totodată, Radu Rățoi este și primul moldovean care câștigă acest concurs prestigios.

Radu Răţoi a început să studieze acordeonul încă de la vârsta de şapte ani. Până acum, tânărul a reuşit să adune în palmaresul său zeci de diplome şi cupe de la diverse concursuri, inclusiv din străinătate.

"Am început din clasa întâi, am venit la Şcoala muzicală, mama m-a adus, am intrat în clasa de acordeon. Am început totul în anul 2016, din septembrie, în care am participat la peste 15 concursuri internaţionale", a spus Radu Răţoi, campion la acordeon.

În prezent, tânărul artist studiază la Academia de Muzică din Copenhaga. El spune că a decis să participe la Campionatul de acordeon din Kaunas, Lituania, pentru a-şi încerca abilităţile, dar şi norocul.

"Am auzit de acest concurs serios acum patru ani şi a fost aşa un scop să încerc măcar şi după aceea am văzut că e posibil. Eu am cântat pe cinci tururi în patru zile şi a fost cam greu", a declarat Radu Răţoi, campion la acordeon.

La competiţia internaţională au concurat aproape 100 de tineri artişti din întreaga lume. Radu Raţoi a obţinut locul 1 la două categorii.

"A fost cel puţin, unul din cel mai puternice din ultimii zece ani. A fost într-adevăr o concurenţă foarte grea şi oricine din Top 5 putea să ia această cupă", a spus Radu Răţoi.

Concursul internaţional la acordeon din Kaunas, Lituania, a fost la cea de-a 71 ediţie şi s-a desfăşurat timp de cinci zile.

Campionatul a fost organizat de Confederația Internațională a Acordeoniștilor.