PERFORMANȚĂ ÎN RITM DE SAMBA. Cine este moldoveanul care deține centura neagră la jiu-jitsu brazilian

foto: facebook

Alexandru Bîrlea are 28 de ani şi este primul moldovean care a obţinut centura neagră la jiu-jitsu brazilian. Acesta este un sport de contact care se bazează pe lupta la sol şi care prin folosirea diferitelor tehnici de articulare şi a strangulărilor îi forţează pe adversari să renunţe la luptă. Originar din Cahul, Alexandru a început să practice jiu-jitsu brazilian sub îndrumarea antrenorului american Robert McMasters.



"În anul 2005, atunci când am început noi să practicăm acest sport, nici nu se știa de jiu jitsu brazilian în Republica Moldova. El a fost primul om care a adus acest gen de sport în țara noastră", a spus Alexandru Bîrlea, luptător jiu-jitsu brazilian.



Alexandru s-a antrenat zi de zi timp de 13 ani pentru a-şi îndeplini visul, cel de a cuceri centura neagră la jiu-jitsu brazilian.



"Atâta muncă am depus, mereu în sală, mereu am practicat acest stil de luptă. Așteptam să primesc această centură, doar că m-a surprins faptul că sunt primul moldovean care reușește acest lucru. Asta chiar a fost foarte plăcut", a spus Alexandru Bîrlea, luptător jiu-jitsu brazilian.



Alexandru Bîrlea este triplu campion al Republicii Moldova şi al României. Acesta a evoluat şi la campionatul european de jiu jitsu brazilian printre seniori, însă nu a reușit să urce pe podium.



Luptătorul moldovean recunoaşte că a fost nevoit să aplice procedeele din jiu-jitsu nu doar pe tatami.



"Am încercat să evit chestiile astea, dar mai sunt cazuri, se mai întâmplă. Se întâmplă câteodată să fii nevoit să-l imobilizezi pe om", a spus Alexandru Bîrlea, luptător jiu-jitsu brazilian.



Din anul 2014, Alexandru Bîrlea a devenit antrenor şi are la moment 90 de elevi. Cea mai mare performanţă a obţinut-o Gheorghe Moisei. Luptătorul în vârstă de 21 ani a câştigat medalia de argint la Campionatul European de jiu-jitsu brazilian printre seniori desfăşurat în acest an la Lisabona.



"Pot să spun că e cel mai bun antrenor din țară. Nu am cunoscut un alt antrenor care să cunoască acest stil mai bine ca el. Văd rezultate foarte mari. În doi ani am ajuns să devin campion. Asta înseamnă că s-a lucrat", a spus Gheorghe Moisei, luptător jiu-jitsu brazilian.



"Cu siguranță domnul Alexandru își știe foarte bine meseria și a demonstrat tuturor din Republica Moldova că putem ridica țara la un alt nivel", a spus Andrei Anghel, luptător jiu-jitsu brazilian.