Performanţă deosebită. Cine este studenta de la USM care a obţinut cea mai mare medie de promovare, în acest an

Performanţă deosebită pentru o studentă de la Facultatea Ştiinţe Economice a Universităţii de Stat din Moldova. Tânăra va absolvi în acest an specialitatea cu media 9,99.

Astfel, studenta a obţinut cea mai mare medie de promovare, dintre cei aproximativ 1.600 de studenţi care finalizează ciclul de licenţă din cadrul instituţiei. Chiar dacă nu şi-a luat încă diploma, fata a fost deja angajată la o companie de producere a sucurilor.



Irina Rachieru este din Orhei, iar timp de trei ani a făcut zilnic naveta la Chişinău. În toţi anii de studiu, a luat doar note de zece şi un singur nouă.



"Nu am învăţat pentru note, scopul meu iniţial a fost să devin un bun specialist şi anume în finanțe, în economie. Cel mai greu a fost să dezvolt în mine autodisciplina, pentru că eu consider că secretul succesului pe care l-am obţinut este anume disciplina", a menţionat tânăra.



În toţi aceşti ani tânăra reuşea nu doar să înveţe, dar şi să lucreze pentru a-şi aduna singură bani de buzunar: "După cursuri, încă şi lucram antrenor la sală. Sportul m-a învăţat să fiu disciplinată şi odată ce mi-am pus un scop, trebuie să-l urmăresc".



Ulterior a schimbat sala de forţă cu munca de birou, acolo unde activează în prezent. Iar mai nou, în timpul său liber, învaţă să boxeze. Mândri de performanţele ei sunt profesorii şi desigur părinţii fetei.



"Am avut foarte mari emoţii, m-am străduit să-i fiu alături în toate aceste momente frumoase. Când mi-a spus, chiar mi-au ieşit lacrimi", a povestit Ana Rachieru, mama studentei.



"Am format o relaţie cu ea mai mult ca student-profesor, deci am devenit pe parcursul anilor de studenție ca prietene. Am descoperit-o prin sîrguința sa, prin devotamentul său. Ea mereu se străduia să cunoască mult mai multe şi nu doar cei de bază", a punctat Cristina lachi, profesoară.



În prezent, la Universitatea de Stat din Moldova îşi fac studiile peste 9.600 de studenţi.