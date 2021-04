Performanță de zile mari pentru sportul moldovenesc! Irina Rîngaci a devenit campioana europeană la lupte

Performanță de zile mari pentru sportul moldovenesc! Tânăra de doar 19 de ani, Irina Rîngaci, a devenit campioana europeană la lupte.La competiția continentală, ce se desfășoară la Varșovia, sportiva noastră a învins-o în finala categoriei de greutate de până la 65 de kilograme, pe ucraineanca Tatiana Rijko. Moldoveanca s-a impus cu scorul de 10-0.Irina Rîngaci, care este originară din Leova, a obținut astfel cea mai mare performanță din carieră.Irina Rîngaci:"Sunt niște emoții pozitive și frumoase. Mă așteptam cumva, dar deocamdată încă nu realizezi că am urcat pe prima treaptă a podiumului la Campionatul European printre seniori. Nu realizez asta, dar mă simt foarte bine și sunt foarte fericită."Andrei Chiperi, antrenor:"Nu este o surpriză. Irina este o sportivă tânără, dar foarte talentată. Așteptam de la ea acest rezultat și iată s-a dovedit a fi. Noi, bineînțeles, suntem foarte bucuroși și plini de emoții pozitive."Este al doilea an consecutiv când o luptătoare din Moldova urcă pe prima treaptă a podiumului la Campionatul European. În 2020, Anastasia Nichita a câștigat medalia de aur la Roma. În acest an însă, ea obținut "bronzul" la competiția din capitala Poloniei.Și Iulia Leorda a urcat pe treapta a treia a podiumului, după ce a învins-o pe Tatiana Varansova din Azerbaidjan, în limitele categoriei de greutate de până la 53 de kilograme.