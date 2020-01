Performanţă de mare rezonanţă. Marin Robu a cucerit trei medalii la Cupa Mondială de haltere

Robu a obţinut "aurul" în proba "smuls", stabilind un nou record european la categoria de vârstă "sub 20 de ani", cu 152 de kilograme ridicate.Marin a cucerit apoi "argintul" în proba "aruncat" cu rezultatul de 180 de kilograme. La total, nisporeneanul a obţinut "argintul" cu 332 de kilograme, stabilind încă un record european în categoria sa de vârstă, "sub 20 de ani"." Este un rezultat aşteptat, deoarece înaintea plecării la competiţii ştiam că voi lua cel puţin o medalie. Dar am luat o medalie de aur şi două de argint. Este o şi mai mare fericire", a spus Marin Robu.La Cupa Mondială de la Roma, lotul naţional de haltere este alcătuit de 4 sportivi. Competiţiile din capitala Italiei reprezintă posibilitatea de a acumula punctaj în perspectiva obţinerii cotei de participare la Jocurile Olimpice de la Tokyo. În acest sens, linia va fi trasă abia în luna mai.