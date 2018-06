PERFOMANŢĂ DE INVIDIAT! Victor Gogu a cucerit două medalii de aur la Mondiale

El a triumfat în cele două probe în care a concurat: genuflexiuni cu halteră, versiunea echipat, şi genuflexiuni cu halteră, versiunea neechipat.Gogu și-a bătut propriul record european la genuflexiuni cu halteră, versiunea echipat, reuşind să ridice 272 de kilograme și jumătate."Visul mi l-am îndeplinit, însă nu mă opresc aici. Vreau să bat recorduri noi, adică să nu mă opresc aici. Să mergem la mai mult şi la mai mare", a spus Victor Gogu, atlet.Gogu își continuă parcursul bun din ultima perioadă."Am terminat-o cu fotbalul din cauza accidentării. Dacă eram deprins de eforturi fizice şi antrenamente, am decis să merg la sală. Aici m-a remarcat antrenorul, mi-a făcut un program special. Am început să particip la campionate naţionale, am avut succes şi am promovat pe arena internaţională", a spus Victor Gogu, atlet.