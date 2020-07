Percheziţiile de la fostul sediu PDM nu au fost autorizate de instanţă. ROGAC: Descinderile sunt ilegale

Instanţele de judecată nu au autorizat percheziţiile efectuate joi de procurori la fostul sediu al Partidului Democrat. O recunoaşte însăşi Procuratura printr-un comunicat transmis presei. Totuşi, ei spun că au efectuat percheziţiile în baza articolului 125 din Codul de procedură penală, care prevede că perchezițiile pot avea loc fără decizia instanței într-un caz "ce nu suferă amânare".



Avocatul fostului lider democrat Vlad Plahotniuc insistă că această argumentare a Procuraturii nu este justificată, iar acțiunile oamenilor legii sunt absolut ilegale.



Două instanţe au interzis procurorilor să intre în fostul sediu al Partidului Democrat. Prima decizie a fost emisă de Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana. Procurorii însă au contestat decizia la Curtea de Apel Chișinău, care, la fel, a respins demersul lor. Chiar şi aşa, procurorii au decis că articolului 125 din Codul de procedură penală le permite să desfășoare perchezițiile chiar şi în lipsa unei decizii judecătoreşti. Avocatul fostul lider PDM Vlad Plahotniuc susține însă că procurorii au aplicat nejustificat acest articol, iar percheziţiile sunt abuzive şi ilegale.



"Consider că nu este relevantă justificarea Procuraturii. Consider că aici nu este vorba despre flagrant, ori cauza care nu suferă amânare. Fost sediul PDM, la care au fost făcute perchezițiile nu se mai utilizează de mai bine de un an de zile. În decurs de 24 de ore de la efectuarea perchezițiilor, ei sunt obligați să meargă la judecătorul de instrucție şi să autorizeze această percheziție. În cazul în care o autorizează, noi avem dreptul să contestăm mai departe.", a declarat Lucian Rogac, avocatul lui Vlad Plahotniuc.



În comunicatului Procuraturii Generale se mai spune că, în urma perchezițiilor, o persoană a fost reținută și au fost ridicate mai multe documente.

Amintim că joi dimineață Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale a descins la fostul sediu al democraţilor. Acţiunile procesuale au loc în cadrul investigaţiilor pe unul dintre dosarele privind frauda bancară. Avocaţii lui Vlad Plahotniuc au declarat că scopul acestor percheziţii este de a distrage atenția presei și a publicului de la situația gravă din societate, de la problemele reale ale cetățenilor în această perioadă și, mai ales, de la abuzurile grave și ilegalitățile care se petrec în mediul politic.

Amintim că Banca de Economii, Banca Socială şi "Unibank" au falimentat din cauza acordării mai multor credite neperformante, iar Banca Naţională a fost nevoită să acorde credite în sumă de 13 miliarde de lei conform Legii privind emisiunea obligațiunilor de stat. Ulterior, banii au fost convertiţi în datorie de stat.