Percheziţii în mai multe locaţii în cadrul dosarului privind frauda bancară

Percheziţii matinale cu mascaţi. Procurorii anticorupţie au descins la mai multe adrese în cadrul dosarului fraudei bancare.

Informaţia a fost confirmată pentru publika.md de către şeful interimar al Procuraturii Anticorupție, Adrian Bordianu.

În acelaşi timp, presa scrie că se desfăşoară verificări acasă la fostul deputat Vladimir Andronachi, dar şi la domiciliile a doi administratori care gestionau două companii în interesul lui Andronachi.

Acum câteva zile, Andronachi a anunţat că, săptămâna trecută, a fost primit statul de învinuit în dosarul fraudei bancare. Citaţia a fost înmânată soţiei sale, deoarece el însuşi de află peste hotare în scopuri medicale.

Într-o declaraţie, difuzată presei, fostul deputat menţioneată că acest dosar a fost intentat încă în 2014, iar de atunci până în prezent, nimeni și niciodată nu i-a solicitat nicio informație, opinie, declarație sau explicație.

"Declar, în mod absolut asumat și responsabil că nu am fost implicat și nu am avut nicio atribuție la acțiunile care au dus la frauda bancară. De asemenea, declar că niciodată nu am fost cercetat penal și nici măcar administrativ, pentru că toate afacerile mele sunt legale și declarate în mod oficial, fapt care poate fi verificat ușor la fisc sau alte instituții de stat responsabile", a mai spus Andronachi.

