Percheziții în biroul deputatului partidului „ȘOR” Marina Tauber

În aceste momente, în biroul de la Parlament al deputatei partidului „ȘOR” Marina Tauber au loc percheziții, desfășurate de ofițerii Centrului Național Anticorupție.

Se întâmplă după ce Parlamentul a adoptat joi, 21 iulie, hotărârea privind încuviințarea ridicării imunității parlamentare a deputatei Fracțiunii parlamentare a Partidului politic ”Șor”, Marina Tauber, în vederea reținerii, arestării, percheziției și trimiterii în judecată penală a acesteia.

Potrivit informațiilor prezentate astăzi în plenul Legislativului de către Procurorul General, în privința deputatei Marina Tauber a fost pornită urmărirea penală pe faptul falsificării raportului privind gestiunea financiară a Partidului politic ”Șor” pentru trimestrul I al anului 2022 în intenția de a ascunde volumul mijloacelor financiare acumulate și a celor utilizate, precum și pe faptul acceptării cu bună știință a finanțării Partidului politic ”Șor” din partea unui grup criminal organizat.

Dumitru Robu susţine că, din aceleași surse de proveniență infracțională, ar fi fost achitate salarii lunare în mărime de 100 000 de euro membrilor partidului, iar peste 3,5 milioane de lei ar fi fost folosite pentru transportarea participanților la protestele din Piața Marii Adunări Naționale.

Mijloacele financiare ar fi ajuns în țară sub formă de transferuri și convertiri, inclusiv în criptovalută, iar pentru a camufla originea mijloacelor financiare, ar fi fost folosite diverse canale de finanțare precum Dubai, Viena, Monaco.



De cealaltă parte, Tauber a declarat că toate sursele de finanţare ale partidului sunt legale și se regăsesc inclusiv în rapoartele trimise Comisiei Electorale Centrale.



" Decizia este deja luată de partidul PAS. Decizia nu este luată de procurorul general interimar şi în limitele jurisprudenţei, este o decizie politică. Am luat decizia că oi vom vota pentru ridicarea imunităţii mele.Nu am ce să ascund, nu mă tem de nimic, nici de reţinere, nici de percheziţii.", a declarat Tauber.