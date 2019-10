Pep Guardiola: Manchester City nu este încă pregătită să câştige Liga Campionilor

scrie agerpres.ro. Manchester City poate câştiga în acest sezon Liga Campionilor numai dacă va fi mai eficientă în faţa porţii, a afirmat Guardiola, a cărui echipă a trecut sâmbătă cu 2-0 de Crystal Palace în Premier League, prin golurile lui Gabriel Jesus şi David Silva.Gabriel Jesus, care are 22 de ani, a ajuns la 50 de goluri pentru City. Guardiola a menţionat însă că atacantul brazilian a ratat mai multe ocazii în meciul de sâmbătă."(Jesus) este atât de tânăr", le-a declarat tehnicianul ziariştilor. "Noi am ratat multe ocazii. Trebuie să fim eficienţi. Când lumea spune că obiectivul e Liga Campionilor, noi încă nu suntem pregătiţi... încă putem progresa", a adăugat spaniolul.City este pe locul în campionat, la 6 puncte în spatele lui Liverpool, însă are cele mai multe goluri marcate în Premier League, 29, opt mai mult decât formaţia pregătită de Jurgen Klopp.În ciuda criticilor pe care le-a formulat, Guardiola a spus că este mulţumit de atacanţii pe care-i are la dispoziţie.Jesus a fost titularizat sâmbătă în locul argentinianului Sergio Aguero, care a fost implicat miercuri într-un accident de circulaţie fără gravitate."Să concureze cu Sergio e poate lucrul cel mai greu, dar Gabriel este atât de calm. La fiecare antrenament luptă ca o fiară, dar poate progresa", a spus tehnicianul.City este pe primul loc în grupa sa din Champions League, cu 6 puncte după primele două meciuri.