Pentru unii cel mai important om de stat, de alții însă, disprețuit. File din viața primul și ultimul președinte al URSS, Mihail Gorbaciov

Primul și ultimul președinte al URSS, Mihail Gorbaciov a decedat la vârsta de 91 de ani.

Fostul lider sovietic s-a stins în data de 31 august după o boală gravă şi a fost înmormântat ieri, la cimitirul Novodevicie din Moscova, lângă soţia sa, Raisa.

În timp ce în Occident era considerat cel mai important om de stat din a doua jumătate a secolului al XX-lea, acasă, în lagărul sovietic Gorbaciov a fost dispreţuit de unii şi acuzat de prăbuşirea colosulului format din 15 republici socialiste.

Numeroase personalităţi şi înalţi oficiali din întreaga lume şi-au exprimat regretul odată cu moartea legendarului conducător.

A făcut-o şi preşedintele rus, Vladimir Putin, iniţial printr-o telegramă, apoi a venit să-şi ia rămas bun la Spitalul Clinic Central din Moscova, unde a murit Gorbaciov.

Liderul de la Kremlin nu a participat la funeraliile de stat, motivând că “nu-i permite agenda".

Cine a fost primul preşedinte al Uniunii Sovietice şi de ce a fost ultimul?

Aflăm răspunsul dintr-un material în care colegii mei au compilat mai multe interviuri de arhivă cu Mihail Gorbaciov.

Jur să slujesc poporului ţării noastre! Să-mi îndeplinesc conştiincios înaltele îndatorări de preşedinte al URSS.



După ce a venit în funcţia de secretar general a Comitetului Central al Partidului Comunist din URSS în 1985, Gorbaciov a anunţat un amplu program de reforme în Uniunea Sovietică - unul rupt parcă dintr-o altă realitate faţă de ce se întâmplase până atunci în colosul lagărului socialist.

Două noţiuni însă au rămas în istorie: "glastnosti", în traducere "transparenţă" - şi "perestroika", adică "reconstrucţie".

Cele două strategii aveau menirea să accelereze dezvoltarea social-economică a URSS, domenii care erau în declin în acea perioadă şi să ofere mai multă libertate de exprimare, inclusiv critici aduse instituţiilor de stat în presă - un lucru de neconceput până atunci.



Peste numai un an însă, în 1986 s-a produs cea mai mare catastrofă nucleară din istoria omenirii, cea de la Cernobîl, care a dat peste cap planurile lui Gorbaciov.



Chiar el a încălcat în ultimul hal principiul de transparenţă pe care şi l-a asumat, într-un moment critic pentru umanitate - a ieşit cu o declaraţie publică despre avarie abia peste 19 zile de la explozia devastatoare.



Revenind la învestirea sa în fruntea URSS, peste două luni de la depunerea jurământului, Mihail Gorbaciov a declanşat o amplă campanie antialcool care a durat cinci ani, din 1985 până în 1990 şi care a afectat grav sectorul vitivinicol.

În majoritatea statelor unionale, inclusiv în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească au fost defrişate, oficial, în jur de 80 de mii de hectare de viţă-de-vie dintr-un total de 210 mii.

Acest subiect este reflectat cu lux de amănunte în filmul de comedie "Văleu, văleu, nu turna!" realizat în ţara noastră în 1991 în regia lui Gheorghe Urschi.



"– (POLIȚIST) Ia spune drept, badei, ca să nu mai verificăm (ORIGINAL: PROVERIM), rachiu faci?

– (TĂBÎRȚĂ) Cine, eu? La ce-mi trebuie mie rachiu dac am o tonă de vin?

– (POLIȚIST) O tonă? Nu-i (ORIGINAL: CEREZCIUR) peste măsură? În privinţa vinului nu am primit niciun fel de ucazanie. Deocamdată. Dar amu politica e strogaia."



Unul dintre cele mai importante merite care îi sunt atribuite lui Gorbaciov este încetarea cursei înarmării nucleare. Momentul de cotitură a fost bifat în 1986, la summitul de la Reykjavik când lideriul sovietic s-a întâlnit cu preşedintele american, Ronald Reagan!



- Veţi ajunge la un compromis?

- Pentru asta am venit aici...



Această întrevedere a rămas în istorie drept "începutul sfârşitului" Războiului Rece.

Reagan, care calificase anterior Uniunea Sovietică drept "imperiul răului" şi-a schimbat retorica şi chiar a spus despre Gorbaciov că este "prietenul său".



- Am ţinut cont de o zicală poporului rus.

Sunt sigur, domnule Secretar General, că dumneavoastră cunoaşteţi proverbul, indeferent de pronunţia mea: "Încrede-te, dar verifică!"

- Dvs repetaţi aceeaşi zicală la fiecare întâlnire...



Un alt merit a lui Gorbaciov îl reprezintă retragerea trupelor sovietice din Afganistan în 1989.

Se consideră că Gorbaciov a jucat un rol cheie în "Căderea Zidului Berlinului".

În data de 9 noiembrie 1989 toate punctele de control au fost deschise, iar cetăţenii din intitulata Republică Democrată Germană au început să demoleze peretele simbol al "Cortinei de Fier".



În acelaşi an a avut loc întâlnirea istorică între Mihail Gorbaciov şi George W. Bush senior,

la capătul căreia liderii URSS şi SUA au anunţat sfârşitul Războiului Rece.

Iar în 1990 lui Gorbaciov i-a fost decernat Premiul Nobel pentru Pace pentru aportul în ameliorarea relaţiilor dintre Uniunea Sovietică şi Occident.



Datorită deciziilor sale, Gorbaciov a fost idolatrizat în întreaga lume, mai puţin în propria ţară, unde criza economică se acutiza pe zi ce trece, iar protestele s-au înteţit. În aprilie 1989 au început manifestaţii în masă în Georgia, apoi în Azerbaidjan. Mai mult, în statele baltice a pornit o adevărată mişcare anti-sovietică. Drept urmare, cele trei republici, Lituania, Letonia şi Estonia - şi-au proclamat independenţa în primăvara anului 1990. Totuşi, încercarea de a înăbuşi protestele s-au soldat cu victime.

În data de 15 martie, Mihail Gorbaciov a fost ales primul şi, cum s-a demonstrat în scurt timp, ultimul preşedinte din istoria URSS.

În acelaşi an în Uniunea Sovietică a fost desfăşurat un referendum referitor la păstrarea URSS-ului ca drept stat unitar. Efectul acestui exerciţiu electoral s-a transformat în ceea ce a rămas în istorie ca "parada suveranităţilor.

Sovietele Supreme din fiecare republică în parte au început pe rând să-şi revendice dreptul la autodeterminare, ceea ce însemna, de facto, independenţa faţă de Uniunea Sovietică.

În luna aprilie 1991, Gorbaciov a ajuns la un acord cu conducătorii a zece republici sovietice socialiste pentru a forma "o nouă Uniune Sovietică". Tratatul urma să fie semnat în data de 20 august 1991.

Însă cu doar o zi înainte de evenimentul programat, pe 19 august, cei mai apropiaţi "tovarăşi" ai lui Gorbaciov au anunţat despre crearea Comitetului de Stat pentru Situaţii Excepţionale şi au introdus trupe militare în Moscova. Răzvrătiţii i-au cerut preşedintelui URSS, care se afla la odihnă în Crimeea să "predea temporar" toate atribuţiile sale vicepreşedintelui Ghenadii Ianaev.



Peste doar trei zile puciul a eşuat, iar Gorbaciov a revenit în fotoliul prezidenţial, însă poziţia sa era deja mult mai şubredă, astfel că în scurt timp a anunţat că renunţă la mandatul Secretar General al Comitetului Central şi că demisionează din Partidul Comunist al Uniunii Sovietice. Între timp, în majoritatea republicilor socialiste îşi proclamau una după alta "independenţa".



Iar în data de 8 decembrie, liderii Rusiei, Ucrainei şi Belarusului, au semnat Acordurile de la Belaveja, care au pecetluit destrămarea URSS.



Am dus o luptă grea, până la ultima picătură, pentru a menţine Uniunea Sovietică.

Revedeţi orice discurs de-al meu până în acel moment.

Cum putem eu să mă dezic de mine însumi?



Iar în data de 21 decembrie 1991, Acordurile de la Belaveja au fost semnate şi de celelalte republici din fosta URSS.

Patru zile mai târziu, în data de decembrie, Gorbaciov a anunţat oficial că demisionează.



După ce a renunţat la funcţie, deja fostul lider sovietic s-a implicat în acţiuni sociale, s-a lansat în literatură şi creat Fundația Internațională pentru Cercetare în Științe Socio-Economice și Politice „Fondul Gorbaciov”.



Toţi vorbesc despre greşelile lui Gorbaciov!

Iertat să-mi fie, dar nu e posibil ca toţi fie atât de talentaţi şi înzestraţi ca să poată concura chiar cu Dumnezeu sau cu sfinţii!

Nu!

Toţi suntem vulnerabili!

Poţi reuşi să realizezi multe, multe nu le vei reuşi şi vei încerca din nou.

Există şi un cântec ucrainean: Înhămați caii, băieți, apoi mergeți să vă odihniți”.