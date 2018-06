Pentru prima dată în ultimul secol, un membru al familiei imperiale din Japonia vizitează Rusia

scrie agerpres.ro. Călătoria întreprinsă de către Prinţesa Hisako (64 de ani), văduva Prinţului Takamado, are drept scop de a contribui la aprofundarea relaţiilor dintre Japonia şi Rusia într-un context în care atacul cu un agent neurotoxic din martie împotriva unui spion rus în Marea Britanie a provocat tensiuni între Moscova şi ţările occidentale.Precedenta vizită a unui membru al familiei imperiale japoneze în Rusia datează din 1916, cu un an înainte de izbucnirea revoluţiei care a dus la apariţia fostei URSS.''Casa Imperială a Japoniei nu are funcţie politică, astfel că nu trebuie să fim în pas cu ţările occidentale care au boicotat ceremonia de la Moscova de deschidere a Cupei Mondiale'', a declarat un înalt oficial al Agenţiei Casei Imperiale.Potrivit agenţiei, Prinţesa Hisako intenţionează să asiste la primul meci al Japoniei cu Columbia marţi, la Saransk, şi să viziteze cantonamentul echipei japoneze din Kazan joi. Prinţesa va fi prezentă apoi la meciul dintre Japonia şi Senegal, ce va avea loc pe 24 iunie.În calitate de preşedintă de onoare a federaţiei internaţionale de kyudo, o formă japoneză de tir cu arcul, Prinţesa Hisako are în plan să participe la un eveniment de promovare a schimburilor bilaterale în domeniul artelor marţiale, înainte de a se întoarce în Japonia pe 26 iunie. Surse apropiate spun că ea nu are prevăzută nici o întâlnire cu oficiali ruşi importanţi în cursul şederii sale în Rusia.