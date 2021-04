Pentru prima dată în ultimii 18 ani, Focul Haric ar putea să nu ajungă în Moldova. Mormântul Sfânt din Ierusalim este închis

Pentru prima dată în ultimii 18 ani, Focul Haric ar putea să nu ajungă în Moldova. Din cauza pandemiei de COVID-19, Mormântul Sfânt din Ierusalim este închis şi nimeni nu are acces pe teritoriu. Reprezentanţii Mitropoliei Moldovei şi cei ai Basarabiei nu au deocamdată un răspuns final în acest sens, dar susţin că vor face tot posibilul ca enoriaşii să poată lua lumină în noaptea Învierii



"Noi ne-am deprins deja cu acest foc, este mult aşteptat de toţi şi este răspândit în toate lăcaşurile sfinte din Republica Moldova", spune parohul bisericii "Întâmpinarea Domnului", Octavian Moșin.



Bisericile nu au deocamdată un răspuns nici despre cum se va desfăşura noaptea de înviere. Reprezentanţii lăcaşurilor sfinte spun că sunt gata să colaboreze cu poliţia şi instituţiile responsabile pentru a găsi o cale de mijloc. O soluţie ar fi ca slujba, dar şi sfinţitul bucatelor să se facă afară, în aer liber şi cu păstrarea distanţei sociale. Iar în ceea ce priveşte Paştele Blajinilor, preoţii le recomandă oamenilor să meargă în orice altă zi la cimitir pentru a-i pomeni pe răposaţi.



"Am văzut o deschidere din partea autorităţilor, ne-am solidarizat şi noi în lupta cu pandemia, am luat şi noi măsuri în fiecare biserică, am văzut că şi în alte culte religioase e la fel, sperăm că în acest an să fie mai bine", spune secretarul Mitropoliei Basarabiei, Andrei Bucliș.



"Nădăjduiesc că vom avea o comunicare eficientă şi vom ajunge la un consens ca să ne putem bucura de această mare sărbătoare, noaptea de înviere", a declarat Octavian Moșin.



Enoriaşii spun că se vor conforma şi vor respecta toate măsurile doar ca să poată asista la slujba de Înviere.



" Da, ne vom conforma. Ar fi chiar bine să se facă totul afară. Toţi trebuie să fie conştienţi că e pericol."



"Eu cred că trebuie să ne protejăm. S-ar putea de organizat totul afară."



În acest an, Paştele va fi sărbătorit în data de 2 mai, iar Paştele Blajinilor în 10 mai.