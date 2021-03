Pentru Moldova condamnă decizia CNESP privind reluarea parțială a învățământului și cere anularea acesteia

Platforma parlamentară „Pentru Moldova” condamnă decizia CNESP privind reluarea parțială a învățământului în clase și cere anularea acesteia.

"Decizia CNESP de a relua parțial procesul de învățământ, cu prezența fizică a elevilor în clase, în condițiile în care în această săptămână se înregistrează cel mai mare număr de îmbolnăviri, este una care pune în pericol viața și sănătatea a zeci de mii de copii, dar și profesori, părinți și bunici", se menționează într-un comunicat emis de Platforma „Pentru Moldova. (...) Hotărârea CNESP este o dovadă în plus că factorii de decizie nu au capacitatea de a evalua riscurile și de a acționa rațional. Este o decizie care sfidează logica și care vine în totală contradicție cu realitatea din teren. Iar aceasta este încă o dovadă în plus că Republica Moldova are nevoie de autorități competente și lucrative, de un Guvern pe deplin funcțional, care să gestioneze actuala criză într-un mod profesionist".