Pentru ce se mai roagă oamenii atunci când merg la mănăstiri (VIDEO)

Pentru ce se mai roagă oamenii atunci când merg la mănăstiri. Filmuleţul care a devenit imediat viral pe internet şi a stârnit diverse reacţii.

"Vecinile mele au lucrat în Franţa cu fata mea au rămas, eu am venit acasă. Şi am făcut şi eu cât de cât casă. Şi de exemplu vecinile mele îmi intră în casă, furt calificat, că le-am dat la poliţie că le-am depistat, dar de exemplu nu am ce face, numai Dumnezeu ştie: una a murit, că m-am rugat. Mi-au golit şi şifonierele şi au făcut tot felul de mizerie..."

PUBLIKA.MD aminteşte că astăzi este cinstită Adormirea Maicii Domnului. În acestă zi se obișnuiește ca femeile să meargă la biserică și să împartă struguri pentru cei trecuți la cele veșnice. În unele zone se dau pentru sufletele celor decedați prune coapte și faguri de miere.