Pentru ce au votat locuitorii din Sadova, satul de baştină a lui Igor Dodon

Locuitorii satului Sadova, raionul Călărași, au votat pentru schimbări, pace şi prosperitate. Majoritatea consătenilor lui Igor Dodon spun că sunt mândri de el şi de reuşitele lui de până acum. Alţii consideră, însă că postul de preşedinte îl merită altcineva.

O bună parte dintre locuitorii din Sadova susțin că ar fi bine ca Dodon să ia al doilea mandat, pentru că, până acum, s-a descurcat bine:



"Eu am votat pentru pace şi pentru înţelegere între popor, să nu fie soră cu frate să se certe, pentru pace. Eu nici nu vă pot spune cât de bine a făcut omul ăsta. E de treabă, eu am nădejde în el, ca omul ăsta nu este ceva mai bun şi noi votăm pentru dânsul".



"Eu sunt mulţumită de domnul Dodon că e foarte bravo, e băiatul nostru şi noi îl ştim cine e el".



"Noi ne bucurăm şi ne mândrim de dumnealui că e săteanul nostru şi vreau să spun că mulţumită lui, noi avem ce avem în sat".



"Da sunt nu aşa mulţumit, dar mai ceva. E un om gospodar, din oameni gospodari, în primul rând. Aşa om meită să conducă ţara".



Sunt şi săteni care spun că își doresc alt președinte:



"Noi ne contrazicem cu dumnealui, eu nu am văzut nimic în patru ani, nu am văzut, iar pentru că nu am văzut, las să se mai odihnească".



"Eu aş dori să vedem un alt preşedinte, să vedem ce poate să facă. Poate a face ceva, poate o sa facă un viitor mai bun, dar să vă spun drept nu ştiu ce o să fie mai departe".



În primul tur al scrutinului prezidențial, din 2.297 de alegători din Sadova pentru Igor Dodon au votat 578, iar pentru Maia Sandu - 315.